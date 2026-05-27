Confirma Panamá convocatoria mundialista con Quintero y dudas sobre Carrasquilla

Los jugadores de Panamá calientan durante una sesión de entrenamiento previa a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Ciudad de Panamá, el martes 26 de mayo de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix)

Los jugadores de Panamá calientan durante una sesión de entrenamiento previa a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Ciudad de Panamá, el martes 26 de mayo de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix)

CIUDAD DE PANAMÁ.- Con un toque patriótico, Panamá anunció el martes a los 26 jugadores que participarán en su segundo Mundial, en el que buscarán mejorar su actuación de hace ocho años en Rusia.

En una ceremonia realizada afuera del edificio de la administración del Canal de Panamá y ante una enorme asta con la bandera nacional, fue develada la lista en la que dos nombres resonaron más que los demás. Por un lado el del veterano mediocampista Alberto Quintero quien fue incluido en la convocatoria, ocho años después de haber quedado fuera de Rusia 2018 por una lesión.

Y, por otro lado, el de Kadir Barría, un delantero de 18 años del Botafogo brasileño, que quedó fuera de la lista, aunque figura entre los tres jugadores reservas.

“Tremendo día”, destacó el saliente administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, antes de conocerse a los convocados.

Recordó que justo las escalinatas y la colina del cerro donde está el edificio de la administración se llenó de panameños que reclamaban la soberanía del canal el día en que fue transferido por Estados Unidos a Panamá a fines de 1999.

El número 26 — en alusión al número de jugadores convocados — también coincidió curiosamente con los años que lleva Panamá administrando plenamente la vía interoceánica comercial, resaltó Vásquez.

En cuanto a la lista, muchos estaban a la expectativa sobre si el seleccionador danés-español Thomás Christiansen, convocaría a Barría, quien se convirtió en una de las promesas de la selección canalera después de jugar sus primeros partidos con el club de Río de Janeiro. El atacante disputó tres amistosos con Panamá, marcando un gol, este año.

Ante una pregunta de un periodista sobre la ausencia de Barría en la lista, Christiansen respondió a la defensiva: “sólo me permiten llevar a 26, si meto a Kadir, dime un jugador que tengo que sacar”.

“Todos hemos hecho nuestros análisis, todos buscamos el bien del fútbol panameño, de su selección, y no va por un jugador, por circunstancias, va por intentar llevar lo que tú crees es lo mejor para el rendimiento de esta selección”, agregó.

Christiansen confirmó la base de los jugadores con los que ha venido trabajando desde su primer ciclo, en el que no se consiguió el pasaje a Qatar 2022. Un mediocampo liderado por el capitán Aníbal Godoy, quien disputará su segundo mundial, y Adalberto Carrasquilla, cuyo llamado se dio dos días después de salir con una lesión muscular del partido de vuelta de la final del Clausura del fútbol mexicano que perdió su club Pumas frente al Cruz Azul.

Christiansen admitió el martes que lo de Carrasquilla es una situación “incierta”, pero quiso ser optimista. “Confiemos todos que Coco (como se le llama al jugador) va a llegar para el primer partido del Mundial”, el 17 de junio en Toronto contra Ghana por el Grupo L, que completan Inglaterra y Croacia.

Los siguientes compromisos de Panamá serán frente a Croacia el 23 en la misma ciudad canadiense e Inglaterra el 27 del mismo mes en Nueva Jersey.

La delantera no deparó sorpresas, con Ismael Díaz, Cecilio Waterman y José Fajardo como seguros, y Tomás Rodríguez que estaba en el radar.

Los panameños perdieron sus tres partidos de primera ronda en Rusia frente a Bélgica (3-0), Inglaterra (6-1) y Túnez (2-1).

“Queremos hacer historia, queremos hacer algo bonito”, dijo Christiansen. “Queremos dejar a Panamá en el mapa mundial. Queremos mejorar lo anterior”.

Plantel:

Arqueros: Orlando Mosquera (Al-Fayha), Luis Mejía (Nacional) y César Samudio (Marathón).

Defensores: Michael Amir Murillo (Besiktas), César Blackman (Slovan Bratislava), Fidel Escobar (Saprissa) José Córdoba (Norwich), Andrés Andrade (Lask), Edgardo Fariña (Pari NN), Eric Davis (Plaza Amador), Roderick Miller (Turan Tovuz), Jiovany Ramos (Puerto Cabello) y Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira).

Mediocampistas: Adalberto Carrasquilla (Pumas), Cristian Martínez (Kiryat Shmona), Carlos Harvey (Minnesota), Aníbal Godoy (San Diego), Edgar Yoel Bárcenas (Mazatlán), José Luis Rodríguez (FC Juárez), César Yanis (Cobresal), Alberto Quintero (Plaza Amador), Azarías Londoño (Universidad Católica).

Delanteros: Cecilio Waterman (U. Concepción), Ismael Díaz (León), José Fajardo (Universidad Católica) y Tomás Rodríguez (Saprissa).