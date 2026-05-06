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Llega chile poblano a 110 pesos el kilo; limón y tomate también escalan

Bajan costos del chile serrano y el chile jalapeño

La inflación en la canasta básica no cede. [Iván Zertuche/Líder Web]
Iván Zertuche/Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- En el ‘martes de mercado’, el chile poblano pasó de 90 a 110 pesos el kilogramo; la tapa de huevo, de 30 piezas, mantiene su precio desde los 75 y 78 pesos la menos caras.

En cuanto al limón, escaló de 37 a 38 pesos el kilo; mientras que el chile serrano descendió de 90 a 85 pesos el kilo, el chile jalapeño pasó de 67 a 46 pesos el kilo.

Respecto al tomate, sube su costo de 50 a 60 pesos por kilo; la papa morena se mantiene a 10 pesos por kilo, mientras que la papa blanca pasó de 60 a 57 pesos el kilo.

Otros productos, como la cebolla, baja de 25 a 23 pesos el kilo; el aguacate continúa a 60 pesos el kilo.

La papaya escaló de 44 a 45 pesos por kilo y la piña bajó de 30 a 28 pesos el kilo. La naranja bajó de 30 a 28 pesos el kilogramo, y la uva se cotizó en 100 pesos el kilo.

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