Pausa Trump plan en estrecho de Ormuz mientras busca acuerdo con Irán

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el presidente del Estado mayor Conjunto, el general Dan Caine, hablan ante los medios en una conferencia de prensa en el Pentágono, el martes 5 de mayo de 2026. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta)

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el presidente del Estado mayor Conjunto, el general Dan Caine, hablan ante los medios en una conferencia de prensa en el Pentágono, el martes 5 de mayo de 2026. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que puso en pausa el plan de Estados Unidos para guiar a las embarcaciones fuera del estrecho de Ormuz para dar tiempo a un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán, pero que el bloqueo de las fuerzas estadounidenses a los puertos iraníes seguiría vigente.

Trump anunció la decisión en una publicación en redes sociales, diciendo que el plan se pondría en pausa por un corto periodo para ver si se podía finalizar un acuerdo con Teherán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

El mandatario dijo en la publicación que tomó la medida basándose “en la solicitud de Pakistán y otros países, en el tremendo éxito militar que hemos tenido durante la campaña contra el país de Irán y, además, en el hecho de que se ha logrado un gran progreso hacia un acuerdo completo y final con representantes de Irán”.

La Casa Blanca no respondió de momento a una solicitud de comentarios para dar más detalles sobre el avance en las negociaciones al que Trump aludió. Las conversaciones se han estancado en gran medida, aunque el alto el fuego que entró en vigor hace casi un mes se mantiene.

Emiratos Árabes Unidos, un aliado clave de Estados Unidos en el golfo Pérsico, señaló que fue objeto de un ataque con drones y misiles iraníes por segundo día el martes, aunque funcionarios estadounidenses insistían en que el alto el fuego seguía vigente y que, si bien el conflicto no está resuelto, la principal operación militar inicial de Estados Unidos contra Irán ha concluido.

Antes del anuncio de Trump, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo en una conferencia de prensa en la Casa Blanca que, para que se logre la paz, Irán debe aceptar las exigencias de Trump sobre su programa nuclear y también acceder a reabrir el estrecho de Ormuz.

“Preferiríamos el camino de la paz”, dijo Rubio. También expresó su esperanza de que, durante la esperada visita a China del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, el miércoles, Beijing reitere a Teherán la necesidad de liberar el estrecho.

EEUU propugna por reabrir el estrecho de Ormuz

El martes fue apenas el segundo día en el plan de Estados Unidos de reabrir el estrecho al tráfico marítimo, una operación que Rubio describió como defensiva y destinada a ayudar a miles de marineros civiles varados allí por la guerra.

“Son blancos fáciles, están aislados, se están muriendo de hambre, son vulnerables”, afirmó Rubio. “Al menos 10 marineros ya han muerto como resultado”.

El lunes, Estados Unidos dijo que había abierto un carril y hundido seis botes iraníes que habían amenazado a buques comerciales. Hasta ahora, se sabe que sólo dos buques mercantes han pasado por la nueva ruta custodiada por Estados Unidos, mientras que cientos más siguen atrapados en el golfo Pérsico.

El cierre del estrecho por parte de Irán, por donde antes de la guerra pasaban importantes suministros de petróleo y gas, además de fertilizantes y otros productos derivados del petróleo, ha disparado los precios del combustible y ha sacudido la economía global. Romper ese estrangulamiento le negaría a Teherán su principal fuente de presión mientras Trump exige una gran reducción del programa nuclear iraní.

Irán dice que el nuevo plan de EEUU viola el alto el fuego

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el general Dan Caine, el principal oficial militar de Estados Unidos, dijeron el martes en una conferencia de prensa que los nuevos ataques de Irán no habían alcanzado el umbral de lo que Caine llamó “operaciones de combate importantes”. Afirmó que el martes fue un día “más tranquilo” en el estrecho.

En la Casa Blanca, Rubio dijo que los enfrentamientos con Irán relacionados con los planes estadounidenses para reabrir el estrecho eran “de naturaleza defensiva”.

“No hay disparos a menos que nos disparen primero, ¿de acuerdo?”, aseveró Rubio. “No los estamos atacando”.

El presidente del Parlamento iraní y líder negociador del país, Mohammad Bagher Qalibaf, dio a entender que Teherán aún no ha respondido plenamente al intento estadounidense de reabrir la vía marítima.

“Sabemos muy bien que la continuación del statu quo es intolerable para Estados Unidos, mientras que nosotros ni siquiera hemos empezado todavía”, afirmó en una publicación en X. en su declaración, no mencionó las negociaciones con Estados Unidos que ahora se realizan en forma de intercambio de mensajes por medio de Pakistán.

Un comandante militar iraní cuestionó la afirmación de Washington de que había hundido seis embarcaciones y dijo que dos pequeños cargueros civiles fueron alcanzados el lunes, matando a cinco civiles, informó la televisión estatal iraní.

Caine, el principal general de Estados Unidos que se desempeña como presidente del Estado Mayor Conjunto, dijo que más de 100 aeronaves militares estadounidenses patrullan los cielos alrededor del estrecho. Estados Unidos ha impuesto un bloqueo naval a los puertos iraníes desde el 13 de abril, privando a Teherán de los ingresos petroleros que necesita para apuntalar su debilitada economía.

El gobierno de Trump mencionó el alto el fuego del 8 de abril al afirmar que el presidente no tiene que dar una actualización formal al Congreso sobre la guerra en virtud de la Resolución de Poderes de Guerra. Esa ley normalmente exige que los presidentes busquen la aprobación formal del Congreso para realizar actividades bélicas 60 días después de comenzar la acción militar.

Los transportistas siguen recelosos

Hasta ahora, se sabe que sólo dos embarcaciones civiles, buques mercantes con bandera estadounidense, han transitado el estrecho como parte del paso que Estados Unidos dice haber creado. La naviera Maersk afirmó que uno de ellos, un transportador de vehículos que opera la empresa, salió del estrecho de forma segura el lunes con asistencia militar estadounidense.

Exoficiales militares que han trabajado en el estrecho señalaron que abrirlo sería peligroso y muy difícil, incluso con escoltas militares, que Estados Unidos no está proporcionando ahora.

Hay poco margen de maniobra en la vía marítima, que tiene sólo 34 kilómetros (21 millas) de ancho, e Irán puede alcanzar todo el estrecho y sus accesos con misiles de crucero. También puede atacar embarcaciones con misiles de mayor alcance, drones, lanchas rápidas de ataque y minas.

Hapag-Lloyd AG, una de las mayores compañías de transporte de contenedores del mundo, dijo en un comunicado que su evaluación de riesgos “permanece sin cambios” y que los tránsitos por el estrecho “por el momento no son posibles para nuestros barcos”.

Irán ha atacado barcos que intentan transitar sin pasar por su propia ruta en la parte norte del estrecho a lo largo de la costa iraní. Eso implica ser inspeccionados por la Guardia Revolucionaria de Irán y, en algunos casos, hacer un pago.

La ruta aprobada por Estados Unidos pasa por aguas territoriales de Omán al sur.

“Las navieras y las compañías de seguros todavía tienen que esperar y ver cómo se desarrolla esto”, dijo Torbjorn Soltvedt, analista principal de Oriente Medio en la empresa de inteligencia de riesgos Verisk Maplecroft.

Emiratos Árabes Unidos soporta el peso de la represalia iraní

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos dijo que el martes respondió a un ataque iraní realizado con drones y misiles, aunque no hubo informes de daños o víctimas. Un día antes, informó que sus defensas antiaéreas interceptaron 15 misiles y cuatro drones disparados por Irán, uno de los cuales provocó un incendio en una instalación petrolera clave e hirió a tres ciudadanos indios.

El ejército británico reportó que dos buques de carga estaban en llamas frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos, también el lunes.

Irán negó haber atacado a Emiratos Árabes Unidos “en los últimos días”, según una declaración de Ebrahim Zolfaghari, portavoz del mando militar conjunto de Irán, que fue leída el martes en la televisión estatal.