Falla de comunicación provocó el choque ferroviario en colonia Matamoros

Accidente entre locomotoras dejó descarrilamiento y una persona lesionada, lo que movilizó a cuerpos de emergencia por riesgo en zona habitacional

NUEVO LAREDO, TAM.- Una falla en la comunicación por radiofrecuencia durante maniobras de cambio de vía fue la causa del accidente ferroviario entre dos locomotoras la tarde del pasado sábado en las vías ubicadas sobre la calle Héroe de Nacataz, entre las avenidas Corona y Colima, en la colonia Matamoros, con saldo de una persona lesionada.

De acuerdo con los primeros reportes, la descoordinación entre operadores provocó que una de las locomotoras permaneciera detenida sobre la vía, mientras otra unidad, identificada con el número 4070, avanzaba en dirección de sur a norte. Al ingresar a una curva, el operador de la máquina en movimiento no logró percibir a tiempo la presencia de la unidad estática, lo que ocasionó un impacto frontal.

Tras la colisión, una de las locomotoras se descarriló y terminó fuera de las vías, incrementando el riesgo en la zona debido a la cercanía con viviendas y vialidades con constante tránsito peatonal y vehicular.

En el lugar ya se encontraba personal de Protección Civil y Bomberos, quienes brindaron atención prehospitalaria al operador lesionado, quien presentaba una contusión en la extremidad inferior izquierda. Posteriormente, fue trasladado a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social para su valoración médica.