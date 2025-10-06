Con liderazgo educativo, Carmen Lilia Canturosas marca diferencia con apoyos escolares

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas encabezó los tradicionales honores a la bandera en la preparatoria municipal “José Vasconcelos”. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- En un esfuerzo y visión por fortalecer la infraestructura educativa y dignificar los entornos escolares, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal dio arranque al programa de “Apoyo al Desarrollo Escolar y Kit de Jardinería 2025” beneficiando a más de 300 escuelas con la entrega de equipo para su mantenimiento.

Además de otorgar cerca de 18 mil 841 útiles escolares recaudados con el “Escuelatón” a niñas y niños de los sectores más necesitados de la ciudad.

Al encabezar los tradicionales honores a la bandera en la preparatoria municipal “José Vasconcelos”, la alcaldesa entregó a maestros y alumnos de preescolar, primaria, secundaria y prepas municipales, un paquete completo de herramientas que serán de utilidad para dar puntual mantenimiento a las instituciones educativas y mantenerlas en óptimas condiciones.

Explicó que por primera vez a través de un programa, se dota a los planteles de dicho equipamiento al ser la educación una prioridad estratégica en su administración.

“En esta administración le apostamos a la educación porque sabemos que ahí está el futuro de Nuevo Laredo. A través de programas como el Escuelatón y el Kit de Jardinería 2025 estamos construyendo espacios más limpios, ordenados y agradables para nuestras niñas y niños, pero también fomentando la unión y la solidaridad de toda la comunidad”, destacó Canturosas Villarreal.

Durante esta gira de trabajo en la que también participó la presidenta del Sistema DIF, Claudette Canturosas Villarreal, la presidenta municipal hizo entrega del kit de jardinería que incluye carretillas, palas, sopladoras, escobas metálicas, guantes, desbrozadoras, mangueras y escaleras de marcas reconocidas como Truper, Makita, Cuprum, Ryobi y Tramontina, garantizando su durabilidad y funcionalidad.

Estos paquetes completos de herramientas permitirán dar el mantenimiento de áreas verdes en jardines de niños, primarias y secundarias públicas.

“En este gobierno no hay pretextos cuando se trata de apoyar la educación. Sabemos que ahí está el futuro de Nuevo Laredo, y por eso hemos decidido invertir tiempo, recursos y esfuerzo en cada escuela, en cada alumno y en cada maestro”, señaló la alcaldesa.

Además, a través del “Escuelatón”, iniciativa fue impulsada por la Secretaría de Bienestar Social en conjunto con el Sistema DIF Nuevo Laredo, con el propósito de brindar oportunidades a estudiantes de escasos recursos, se distribuyeron útiles escolares, mochilas, cuadernos y materiales básicos.

Los materiales fueron recolectados mediante la colaboración de la ciudadanía, dependencias municipales y organismos sociales como: CMIC, COPARMEX, Club de Leones, Club Rotario, Club de Servicio El Nogal, Club Campestre, Barra de Abogados, Colegio de Notarios, Asociación Femenil de Profesionales Universitarias, entre otros, quienes contribuyeron con donativos recibidos durante la jornada “Drive-thru” realizada en la explanada del Zoológico de Nuevo Laredo.

Con esta entrega un total de 415 alumnos de preescolar resultaron beneficiados, pertenecientes a planteles ubicados en colonias del sur de la ciudad como Primavera, Granjas Treviño, El Caporal y Valles del Paraíso.

El Gobierno Municipal encabezado por Carmen Lilia Canturosas Villarreal con estas acciones reafirma su compromiso con la educación, el bienestar y la formación integral de la niñez neolaredense, consolidando una gestión que apuesta por la transformación desde las aulas.

Durante la gira, la presidenta municipal estuvo acompañada de síndicos y regidores del ayuntamiento, del jefe del CREDE en Nuevo Laredo, César Bolaños Hernández; el secretario de Educación, Cultura y Deporte, Ernesto Ferrara Theriot y la secretaria de Bienestar Social, Liliana Arjona Barocio.