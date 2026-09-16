Encabeza Carmen Lilia Desfile por el Día de la Independencia

Nuevo Laredo, Tam.- Con la participación de alrededor de 5 mil neolaredenses, el Gobierno de Nuevo Laredo llevó a cabo el Desfile Conmemorativo por el 216 aniversario del inicio de la lucha por la Independencia de México, una celebración que reunió a familias, estudiantes, instituciones y cuerpos de seguridad para mantener viva una de las tradiciones cívicas más representativas de la ciudad.

Este recorrido se desarrolló desde la zona de la Plaza Hidalgo hasta la Explanada Fundadores, donde las familias neolaredenses se dieron cita para disfrutar del paso de los diferentes contingentes y conmemorar una fecha que representa el orgullo, la historia y la identidad nacional.

La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal destacó que, durante los últimos años, el desfile ha recuperado su presencia entre las familias de Nuevo Laredo, quienes nuevamente salen a las calles para disfrutar de esta tradición junto a sus hijos.

“Este desfile es parte de nuestras tradiciones y de la identidad de Nuevo Laredo; nos da mucho gusto seguir fortaleciendo estos espacios de encuentro y convivencia para las familias, porque eso también es hacer gobierno, recuperar y mantener vivas nuestras tradiciones, generar espacios para que la ciudadanía los disfrute y seguir construyendo una ciudad donde las familias puedan vivir, convivir y sentirse orgullosas de sus raíces”, señaló la presidenta municipal.

Para este evento se contó con la participación de 63 contingentes y 4 mil 898 participantes, entre los que se incluyeron 24 escoltas de bandera, 12 bandas de guerra, tres pentatlones, una asociación de cabalgantes y siete carros alegóricos, que dieron color y solemnidad a esta celebración patria.

Canturosas también resaltó que durante el recorrido pudo observar una mayor presencia de familias en las banquetas y a lo largo de la calle Guerrero, lo que refleja el interés de la ciudadanía por volver a vivir estas celebraciones. “Estoy muy contenta de que poco a poco lo que nosotros vivimos como niños, como adolescentes, como jóvenes y que por tiempo se había perdido, hoy en día vuelve a tomar vida”, expresó.

Durante el desfile participaron también familias y padres de familia que acompañaron a sus hijos, además de maestros, estudiantes, instituciones y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), cuya presencia formó parte de los contingentes que recorrieron las calles de la ciudad.

La presidenta municipal reconoció la participación de todos los contingentes que hicieron posible esta celebración y agradeció especialmente a las familias, padres de familia y maestros que se sumaron a la jornada cívica. “Agradecerle mucho a todos los contingentes que este día estuvieron presentes y que le dan vida a este nutrido y bonito desfile de 16 de septiembre”, manifestó.

Con la realización de este desfile, el Gobierno de Nuevo Laredo fortalece los espacios de convivencia familiar y participación ciudadana, al tiempo que mantiene vivas las tradiciones cívicas que forman parte de la identidad de la ciudad y del orgullo de ser mexicanos.