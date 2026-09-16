Rinde NLD honores a la Bandera y homenaje a Miguel Hidalgo

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco del 216 aniversario del inicio de la lucha por la Independencia de México, el Gobierno de Nuevo Laredo llevó a cabo una ceremonia cívica en la Plaza Hidalgo, donde se rindieron Honores a la Bandera Nacional, encabezados por la Dirección de Tránsito y Vialidad; y se realizó una ofrenda floral y guardia de honor ante la estatua de Miguel Hidalgo y Costilla, en memoria del iniciador del movimiento independentista.

La ceremonia contó con la presencia de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, integrantes del Honorable Cabildo, autoridades civiles y militares, representantes de instituciones culturales e invitados especiales, quienes participaron en este acto de respeto y reconocimiento a uno de los acontecimientos fundamentales de la historia de México.

Durante los Honores a la Bandera se reconoció el significado de esta fecha para los mexicanos y el legado de quienes participaron en la lucha que inició el 16 de septiembre de 1810, encabezada por Miguel Hidalgo y Costilla en Dolores.

Como parte del acto cívico, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal destacó el orgullo de encabezar las actividades conmemorativas y señaló que el patriotismo también se demuestra cumpliendo con las responsabilidades que corresponden a cada ciudadano y funcionario.

“Estoy muy feliz de saber que Nuevo Laredo toma su rumbo y que estamos todos unidos en torno a que nuestra ciudad cada día se fortalezca más. Hoy iniciamos con los honores a la bandera y una ofrenda floral en el monumento a Miguel Hidalgo, donde refrendamos nuestro compromiso de continuar trabajando por nuestra gente”, afirmó la alcaldesa.

Posteriormente, se realizó la colocación de una ofrenda floral y una guardia de honor ante la estatua de Miguel Hidalgo y Costilla, como muestra de respeto a quien encabezó el levantamiento que dio inicio a la lucha por la Independencia de México.

También participó el alumno Mateo Manuel Castañeda Hernández, de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, quien presentó una pieza oratoria alusiva al 16 de septiembre y destacó la importancia de recordar a quienes lucharon por un México libre.

“Debemos de defender aquello que creemos justo y trabajar unidos por un mejor futuro. Ser mexicanos es sentir orgullo por nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestras raíces”, expresó el estudiante.

El alumno también resaltó que ser mexicanos implica una responsabilidad con el país, invitando a cuidar, respetar y trabajar por México, además de mantener presentes los valores de unidad, justicia y libertad que forman parte del significado de esta fecha.

Como parte de los eventos conmemorativos por el 216 aniversario del inicio de la lucha por la Independencia de México, también se llevó a cabo la develación de la placa por el centenario del reloj público de la Plaza Hidalgo y posteriormente el desfile conmemorativo en la Explanada Fundadores.

Con acciones como estas, el Gobierno de Nuevo Laredo contribuye a preservar la memoria histórica y fortalecer los valores cívicos, manteniendo presentes los acontecimientos y personajes que forman parte de la historia de México y de la identidad de los neolaredenses.