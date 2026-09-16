Celebran más de 45 mil Grito de Independencia junto a Carmen Lilia Canturosas

Nuevo Laredo, Tam.- Más de 45 mil neolaredenses se reunieron la noche del 15 de septiembre en la explanada del Palacio Federal para vivir una de las celebraciones más esperadas del año: la ceremonia del Grito de Independencia, encabezada por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

Desde temprana hora, miles de familias llegaron para disfrutar de una gran verbena popular en un ambiente de alegría, convivencia y orgullo patrio, donde las banderas, sombreros, luces tricolores, antojitos mexicanos y la música dieron vida a esta gran fiesta nacional.

En el momento más esperado de la noche, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas salió al balcón del Palacio Federal para ondear la bandera nacional y encabezar el tradicional Grito de Independencia, acompañada por miles de voces que se unieron para celebrar a México.

“¡Viva Nuevo Laredo, viva Tamaulipas, viva México!”, expresó la presidenta municipal.

La celebración musical comenzó con la presentación del grupo local Santos Ramos Collective Cumbia, posteriormente LMT puso a cantar y disfrutar a las familias neolaredenses con su propuesta musical, preparando el ambiente para una noche llena de energía y tradición.

Tras hacer vibrar la explanada al grito unísono de “¡Viva México!”, el cielo de Nuevo Laredo se iluminó con un espectacular show de fuegos artificiales que arrancó aplausos, gritos y muestras de emoción entre las miles de familias reunidas para celebrar esta gran noche patria.

Para cerrar con broche de oro esta gran celebración, Los Tucanes de Tijuana hicieron vibrar la explanada del Palacio Federal con sus grandes éxitos, llevando la fiesta hasta las primeras horas del nuevo día y convirtiendo la noche mexicana en una experiencia inolvidable.

La celebración del Grito de Independencia reunió a familias completas en un ambiente de paz, alegría y sana convivencia, reflejando el orgullo de ser mexicanos y el espíritu de unidad que caracteriza a Nuevo Laredo.

Con música, tradición y el orgullo de celebrar a México, Nuevo Laredo vivió una gran noche patria junto a su presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal.