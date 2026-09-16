Encabeza Américo tradicional Grito de Independencia desde la capital tamaulipeca

Ciudad Victoria, Tam.- Con la bandera nacional en sus manos y ante miles de tamaulipecos y tamaulipecas, el gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, honró a los héroes y heroínas que nos dieron patria y libertad e hizo sonar la campana del Palacio de Gobierno, emulando al Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla, en la conmemoración del 216 Aniversario del Grito de Independencia.

“Mexicanos, tamaulipecas y tamaulipecos, ¡viva la independencia de México!, ¡vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva José María Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz Téllez Girón! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva Mariano Matamoros! ¡Viva Isadora Ovalle! ¡Viva Felipe de la Garza Cisneros! ¡Viva José Bernardo Gutiérrez de Lara!”.

“Mexicanos, mexicanas. ¡Que viva nuestra independencia! ¡Que viva nuestra soberanía! ¡Que viva nuestra libertad! ¡Que viva Tamaulipas! ¡Viva Tamaulipas! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!”, proclamó el gobernador Américo Villarreal, la noche de este martes, en la plaza Juárez de Ciudad Victoria.

Junto a los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, el diputado Humberto Prieto Herrera y la magistrada Tania Contreras López; las y los integrantes de su gabinete, además de la senadora Olga Sosa, el senador José Ramón Góméz, el alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás, y mandos militares, el jefe del Ejecutivo Estatal tomó la enseña nacional portada por la escolta del 77 Batallón de Infantería y, desde el balcón en la escalinata de Palacio de Gobierno, encabezó un acto lleno de legado histórico y patriotismo.

Tras proclamar a los hombres y mujeres que iniciaron el movimiento de independencia, la noche del 15 de septiembre de 1810 en Dolores, Hidalgo, todos los presentes en la plaza Juárez entonaron el himno nacional mexicano, bajo los acordes de la Banda de Música del Gobierno del Estado.

Posteriormente, en las pantallas se dio paso a un enlace hasta Palacio Nacional, en la capital del país, para acompañar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en esta memorable conmemoración.

La noche en la capital tamaulipeca se iluminó con un espectacular show de fuegos pirotécnicos ante la algarabía y entusiasmo de las familias tamaulipecas, que desde temprana hora disfrutaron también de una noche de muchas banderas, llena de antojitos mexicanos, música del grupo Tempus Quartet, un reconocido ensamble musical originario de Tampico, y de la cantante reynosense Aglaé Salinas, además de luces y mucho colorido.

La fiesta dio paso a la presentación de la cantante Aída Cuevas, considerada la máxima exponente de la música tradicional mexicana, quien deleitó y puso a cantar a las y los presentes con un amplio repertorio.