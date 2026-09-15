Amplía Tamaulipas la promoción de inversiones hacia Corea del Sur

Cantú Deándar destacó que entre 2006 y 2025, Tamaulipas recibió el 7% de toda la inversión coreana que llegó a México. [Agencias]

Cantú Deándar destacó que entre 2006 y 2025, Tamaulipas recibió el 7% de toda la inversión coreana que llegó a México. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- La secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, sostuvo una reunión de trabajo con Jaehoon Choi y Héctor Manuel de la Peña Garza, representantes de la Agencia de Promoción del Comercio y la Inversión de Corea (KOTRA), para promover nuevas inversiones coreanas en Tamaulipas y abrir oportunidades de proveeduría para las empresas locales.

Cantú Deándar destacó que entre 2006 y 2025, Tamaulipas recibió el 7% de toda la inversión coreana que llegó a México, ubicándose en el cuarto lugar nacional en captación de capital de ese país. Añadió que, tan solo en 2025, Corea del Sur aportó el 9% de la Inversión Extranjera Directa recibida por Tamaulipas, lo que lo convirtió en el tercer país que más invirtió en el estado ese año, después de Estados Unidos y Japón.

“Son empresas que no solo invierten, crecen y generan oportunidades, sino que también contribuyen de manera significativa al desarrollo social y económico de las comunidades donde operan”, expresó la secretaria, al reconocer la presencia de compañías coreanas como LG, POSCO y Samkwang, que fortalecen las capacidades productivas y la integración de Tamaulipas en las cadenas globales de valor.

Durante el encuentro, se presentaron las oportunidades de inversión y proyectos estratégicos como el Puerto de Matamoros, Tamaulipas Puerto Interior, en Ciudad Victoria y el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar del Puerto de Altamira. También se destacaron las ventajas de la plataforma logística estatal y su conectividad con los mercados de Norteamérica, además de explorar mecanismos de colaboración con KOTRA para atraer nuevos capitales e incorporar a empresas locales en las cadenas de suministro de compañías coreanas.

Por parte de la Secretaría de Economía participaron Anabell Flores Garza, subsecretaria de Inversión; Luis Armando Cantú, subsecretario de Desarrollo Sostenible, Competitividad y Comercio Exterior; Mariana Álvarez Quero, subsecretaria de la Pequeña y Mediana Empresa; y Catalina Martínez Garza, directora de Inversión.

Cantú Deándar señaló que, con el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, la vinculación con KOTRA busca aprovechar las ventajas de Tamaulipas para atraer nuevas inversiones coreanas e integrar a las empresas locales en sus cadenas de suministro, fortaleciendo la actividad productiva y generando empleos que contribuyan al bienestar de las familias tamaulipecas.