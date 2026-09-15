Transforma DIF Nuevo Laredo vida de familias

El Sistema DIF Nuevo Laredo ha beneficiado a 788 personas con la entrega de 1,152 aparatos auditivos, dirigidos a niñas, niños, personas adultas y personas adultas mayores. [Agencias]

El Sistema DIF Nuevo Laredo ha beneficiado a 788 personas con la entrega de 1,152 aparatos auditivos, dirigidos a niñas, niños, personas adultas y personas adultas mayores. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de las acciones impulsadas por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal para mejorar el bienestar y la calidad de vida de las familias de Nuevo Laredo, el Sistema DIF, que preside Claudette Canturosas Villarreal, llevó a cabo la Séptima Campaña de Aparatos Auditivos, una iniciativa que hoy se refleja en historias de gratitud, esperanza y nuevas oportunidades para quienes recibieron este apoyo.

Para Rosalba Palomo, beneficiaria de esta campaña, recibir un aparato auditivo representa una oportunidad que esperó durante muchos años. Desde niña enfrentaba dificultades para escuchar y esta es la primera vez que cuenta con un dispositivo que le permite escuchar mejor.

“Desde niña no escuchaba bien y esta es la primera vez que tengo un aparato auditivo. Estoy muy agradecida con la presidenta Carmen Lilia por este apoyo. Ahora puedo escuchar mejor y eso significa mucho para mí”, expresó.

Para Juan José Reyes Chávez Ruiz, el apoyo significó volver a disfrutar de sonidos cotidianos que durante mucho tiempo no podía percibir, como el canto de los pájaros.

“Los aparatos auditivos son muy caros y para nosotros es una gran ayuda. Antes no podía escuchar ni los sonidos de los pájaros y ahora vuelvo a escucharlos. Eso me hace sentir más alegre y más feliz. Estoy muy agradecido por esta oportunidad”, compartió.

Por su parte, Margarita Velázquez Ibarra relató que durante años sus dificultades para escuchar también afectaron su comunicación con otras personas, llegando incluso a sentirse incómoda al tener que pedir que le repitieran las cosas.

“Sé que estos aparatos son muy caros y que muchas personas no tenemos la posibilidad de comprarlos. Desde hace años tenía problemas para escuchar bien y eso también dificultaba mi comunicación con los demás. A veces me daba vergüenza tener que pedir que me repitieran las cosas. Por eso estoy muy agradecida por este apoyo”, relató.

Cada uno de estos testimonios refleja que detrás de un aparato auditivo hay mucho más que un apoyo médico: hay conversaciones que pueden recuperarse, sonidos que vuelven a disfrutarse y una mayor posibilidad de conectar con las personas que forman parte de la vida de cada beneficiario.

A través de las siete campañas realizadas, el Sistema DIF Nuevo Laredo ha beneficiado a 788 personas con la entrega de 1,152 aparatos auditivos, dirigidos a niñas, niños, personas adultas y personas adultas mayores.

Con estas acciones el Sistema DIF y el Gobierno Municipal refrendan su compromiso de continuar generando alianzas y acercando apoyos que contribuyan al bienestar de las familias, con una visión centrada en las personas y en sus necesidades.