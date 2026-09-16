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Suben precios del tomate y la cebolla en el ‘martes de mercado’

En contraparte, descienden costos del chile serrano y jalapeño

El chile poblano subió de 50 a 53 pesos el kilo. [José García/Líder Web]
Iván Zertuche/Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- En el martes de mercado, el precio de la tapa de huevo, de 30 piezas, continúa desde los 48 hasta los 76 pesos, dependiendo la marca de preferencia.

El chile poblano subió de 50 a 53 pesos el kilo.

En cuanto al limón bajó de 65 a 64 pesos el kilo, el chile serrano de 60 a 50 pesos el kilo y el chile jalapeño descendió de 40 a 38 pesos el kilo.

Respecto al tomate, pasó de 20 a 23 pesos el kilo, la papa morena sube de 9 a 10 pesos por kilo y la papa blanca se mantiene en 60 pesos el kilo.

Otros productos, como la cebolla, escaló de 36 a 48 pesos el kilo y, el aguacate, continúa en 70 pesos el kilo.

La papaya se mantiene en 45 pesos el kilo y la piña sigue a 36 pesos el kilo.

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