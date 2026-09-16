Descartan regreso de Carlos Correa con Astros esta temporada

Carlos Correa, de los Astros de Houston, fildea rodados antes de un partido de béisbol contra los White Sox de Chicago el jueves 3 de septiembre de 2026 en Houston. (Foto AP/David J. Phillip)

Carlos Correa, de los Astros de Houston, fildea rodados antes de un partido de béisbol contra los White Sox de Chicago el jueves 3 de septiembre de 2026 en Houston. (Foto AP/David J. Phillip)

HOUSTON.- La estrella puertorriqueña de los Astros de Houston, Carlos Correa, no regresará esta temporada mientras el equipo busca un puesto en los playoffs, manifestó el martes el mánager Joe Espada.

Correa había estado trabajando para volver después de someterse a una cirugía en el tobillo izquierdo el 11 de mayo, que se esperaba lo mantuviera fuera de seis a ocho meses.

Este fin de semana parecía que Correa se acercaba a su regreso y el mánager puertorriqueño comentó el domingo que probablemente jugaría partidos de rehabilitación con el equipo Triple-A Sugar Land esta semana. En cambio, decidieron descartar a Correa el resto de la campaña y centrarse en que esté listo para los entrenamientos de primavera del próximo año.

Espada señaló que Correa no sufrió una recaída, sino que el aumento de la actividad de cara a su regreso le provocó algo de inflamación en el tobillo.

“Es simplemente la acumulación y cada día hicimos un poco más alrededor de las bases, los swings en el campo, el hecho de estar con los spikes durante tanto tiempo; simplemente se le inflamó un poco. Y creo que lo más inteligente ahora es que Carlos se enfoque en la próxima temporada”, explicó Espada.

Los Astros llegaron al juego del martes por la noche contra los Reales con una ventaja de un juego sobre los Rangers de Texas en el primer lugar de la División Oeste de la Liga Americana.

Espada dijo que era desafortunado que Correa estuviera tan cerca de volver y no pudiera concretarlo.

“Es decepcionante saber lo duro que trabajó y que al final se quedara corto”, expresó. “Para mí esa es la parte más decepcionante: sabes cuánto trabajo puso para intentar regresar y ves la luz al final del camino, y el hecho de que no pudiéramos superar las horas de trabajo, el esfuerzo que le causó al tobillo durante sus entrenamientos, es triste”.

Espada indicó que no creía que Correa pudiera regresar este año, incluso si los Astros avanzaban lejos en la postemporada.

“Estamos en un punto en el que tenemos que ser muy inteligentes con esto”, afirmó. “Ha llegado a un punto en el que le cuesta arrancar. Se despierta por la mañana y, solo para ponerse en marcha, le cuesta, y tenemos que ser cautelosos con esto”.

Correa, quien está de vuelta con los Astros tras el canje de gran impacto del verano pasado desde los Mellizos, jugó en la tercera base para Houston la campaña anterior, con el dominicano Jeremy Peña como campocorto. Antes de su lesión esta temporada, volvió al campocorto mientras Peña estaba fuera por una lesión en el tendón de la corva.

Correa tiene salarios de 31,5 millones de dólares esta temporada, 30,5 millones en 2027 y 30 millones en 2028. Como parte del intercambio, Mellizos pagarán a los Astros 10 millones de dólares cada 15 de diciembre desde este año hasta 2028.

Correa bateaba para .279 con tres jonrones y 16 carreras impulsadas esta temporada. Selección número 1 del draft amateur de 2012, Correa pasó sus primeras siete temporadas con los Astros antes de firmar con Mellizos, donde estuvo tres temporadas y media antes del canje del verano pasado.