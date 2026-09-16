Planea Estados Unidos vender 40 mil bombas de gran potencia a Israel

Una explosión causada por un ataque de Israel en Ciudad de Gaza, el miércoles 9 de septiembre de 2026. (AP Foto/Jehad Alshrafi)

Una explosión causada por un ataque de Israel en Ciudad de Gaza, el miércoles 9 de septiembre de 2026. (AP Foto/Jehad Alshrafi)

WASHINGTON.- Estados Unidos planea entregar a Israel potentes bombas de 2.000 libras (907 kilos) como parte de un próximo acuerdo de armas, un arsenal que generó tal preocupación por la posibilidad de víctimas masivas en el territorio palestino de la Franja de Gaza que el gobierno anterior pausó su entrega hace dos años.

El paquete de 2.800 millones de dólares incluye 40.000 de dichas bombas, compuestas por 20.000 Mk84 y 20.000 BLU-117, según dos funcionarios de Estados Unidos y una persona familiarizada con el plan que habló el martes bajo condición de anonimato para discutir el paquete, que aún no es definitivo.

El Congreso ha sido notificado de manera informal sobre el acuerdo pendiente, cuya mayor parte se pagará con financiamiento militar extranjero, mediante el cual los dólares de los contribuyentes de Estados Unidos se entregan a Israel para que luego compre las armas a Estados Unidos.

La venta propuesta es apenas la más reciente de una serie de medidas del gobierno de Estados Unidos para mejorar la capacidad militar de Israel. El conflicto en Gaza ha dejado decenas de miles de palestinos muertos y ha devastado la Franja de Gaza. Estados Unidos negoció un alto el fuego, pero la violencia ha continuado.

El paquete, del que The Washington Post informó previamente, se presenta en momentos en que Israel ha enfrentado un creciente aislamiento internacional por su ofensiva militar en Gaza, que lanzó en respuesta a los ataques de octubre de 2023 encabezados por la milicia palestina de Hamás.

El ataque contra el sur de Israel en 2023 dejó unos 1.200 muertos. La ofensiva de Israel en Gaza ha matado a más de 73.264 palestinos, incluidos los fallecidos desde el alto el fuego, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud de Gaza.

La venta indica que algunas tensiones en la relación entre el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu no están obstaculizando la alianza entre Estados Unidos e Israel.

En 2024, el gobierno de Joe Biden aplazó un envío de las bombas, pero Trump levantó esa suspensión cuando volvió a asumir el cargo.

El año pasado, el gobierno de Trump eludió un proceso normal de revisión del Congreso y aprobó una venta de armas a Israel por casi 3.000 millones de dólares que incluía más de 35.500 de las bombas. Luego, Estados Unidos aprobó en enero una nueva serie de ventas de armas a Israel por un total de 6.670 millones de dólares.

Las bombas de 2.000 libras tienen múltiples variantes: algunas están diseñadas para penetrar objetivos profundos bajo tierra, mientras que otras detonan sobre el suelo y causan daños generalizados.

Aunque el ejército israelí ha ofrecido pocos detalles sobre qué bombas y artillería ha utilizado en Gaza, expertos que analizan imágenes de ataques y fragmentos de explosiones hallados en el lugar creen que allí se han usado bombas fabricadas en Estados Unidos para atacar los túneles usados por Hamás, causando la muerte de personas en zonas densamente pobladas.

Aunque los combates más intensos en Gaza han disminuido desde que el alto el fuego entró en vigor en octubre, Israel ha seguido lanzando ataques contra el territorio palestino, incluidos algunos la noche del lunes que mataron a varias personas.