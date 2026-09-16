Deja accidente de helicóptero al menos tres muertos en Los Ángeles

Al menos tres muertos por caída de helicóptero cerca del lugar donde ocurrió un aparatoso accidente de tránsito al norte de Los Ángeles. [Agencias]

Al menos tres muertos por caída de helicóptero cerca del lugar donde ocurrió un aparatoso accidente de tránsito al norte de Los Ángeles. [Agencias]

LOS ÁNGELES.- Un helicóptero se estrelló el martes en Los Ángeles y mató a por lo menos tres personas cerca de donde se había registrado un choque de autobús, informaron las autoridades.

Otra persona fue trasladada al hospital, pero se desconocía su estado hasta el momento, según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

No se sabía tampoco si algunas de las personas que murieron en el accidente se encontraban a bordo del helicóptero. Al menos una de las víctimas mortales se encontraba afuera, en el estacionamiento, según declaró el capitán Branden Silverman, portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, durante una conferencia de prensa.

Silverman indicó que el helicóptero se estrelló en un estacionamiento, sobre o junto a algunos vehículos estacionados. El estacionamiento pertenece a un gran edificio de una sola planta.

Silverman describió el helicóptero como “bastante destruido” y explicó que tendrán que revisar los escombros para ver cuántas víctimas iban a bordo.

Más temprano ese día, dos personas murieron y otras seis resultaron heridas después de que una camioneta chocó contra un autobús municipal en Los Ángeles, informaron las autoridades. Fotos y videos en internet mostraban aproximadamente la mitad de la camioneta incrustada en el costado de un autobús de la MTA y a un grupo de bomberos trabajando alrededor del choque.