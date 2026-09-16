El Dólar
Compra:
$16.40
Venta:
$17.10
EN VIVO

Deja accidente de helicóptero al menos tres muertos en Los Ángeles

La aeronave cayó sobre un estacionamiento mientras autoridades investigan cuántas víctimas viajaban a bordo

Al menos tres muertos por caída de helicóptero cerca del lugar donde ocurrió un aparatoso accidente de tránsito al norte de Los Ángeles. [Agencias]
AP

LOS ÁNGELES.- Un helicóptero se estrelló el martes en Los Ángeles y mató a por lo menos tres personas cerca de donde se había registrado un choque de autobús, informaron las autoridades.

Otra persona fue trasladada al hospital, pero se desconocía su estado hasta el momento, según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

No se sabía tampoco si algunas de las personas que murieron en el accidente se encontraban a bordo del helicóptero. Al menos una de las víctimas mortales se encontraba afuera, en el estacionamiento, según declaró el capitán Branden Silverman, portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, durante una conferencia de prensa.

Silverman indicó que el helicóptero se estrelló en un estacionamiento, sobre o junto a algunos vehículos estacionados. El estacionamiento pertenece a un gran edificio de una sola planta.

Silverman describió el helicóptero como “bastante destruido” y explicó que tendrán que revisar los escombros para ver cuántas víctimas iban a bordo.

Más temprano ese día, dos personas murieron y otras seis resultaron heridas después de que una camioneta chocó contra un autobús municipal en Los Ángeles, informaron las autoridades. Fotos y videos en internet mostraban aproximadamente la mitad de la camioneta incrustada en el costado de un autobús de la MTA y a un grupo de bomberos trabajando alrededor del choque.

Acercan Dodgers título divisional tras blanquear a Cincinnati
Confirma Estados Unidos despliegue de armas en el espacio

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.