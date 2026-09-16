Acercan Dodgers título divisional tras blanquear a Cincinnati

El pitcher de los Dodgers de Los Ãngeles Yoshinobu Yamamoto lanza en la cuarta entrada ante los Rojos de Cincinnati el martes 15 de septiembre del 2026. (AP Foto/Carolyn Kaster)

El pitcher de los Dodgers de Los Ãngeles Yoshinobu Yamamoto lanza en la cuarta entrada ante los Rojos de Cincinnati el martes 15 de septiembre del 2026. (AP Foto/Carolyn Kaster)

CINCINNATI.- Yoshinobu Yamamoto permitió un hit en siete entradas y los Dodgers de Los Ángeles vencieron el martes 4-0 a los Rojos de Cincinnati para acercarse al título de la División Oeste de la Liga Nacional.

Los Dodgers redujeron a dos el número mágico para asegurar su 13er título divisional en las últimas 14 temporadas. Los Ángeles aseguró un puesto en los playoffs el lunes y todavía compite por el primer puesto de preclasificación en la Liga Nacional.

Cincinnati, por su parte, tiene garantizada una temporada sin récord ganador tras su 81ra derrota.

Yamamoto (14-8) realizó la 27ma apertura de su equipo, la mayor cantidad, y permitió únicamente un doble en la tercera entrada al dominicano Elly De La Cruz, tras lo cual retiró a 10 bateadores consecutivos. Dio dos bases por bolas y ponchó a siete. Fue el segundo juego seguido en el que un abridor de los Dodgers lanzó siete entradas sin permitir carreras, después de Tarik Skubal el lunes.

Los Dodgers registraron su 12da blanqueada de la temporada. Los Rojos se fueron en blanco por 17ma vez.

Freddie Freeman regresó a la alineación de los Dodgers después de perderse tres de los últimos cinco juegos por molestias en la rodilla derecha y conectó tres sencillos en cinco turnos. Freeman llegaba al martes con 3 hits en 30 turnos.

Josue De Paula bateó como primer bate por primera vez, apenas en su quinto juego en Grandes Ligas con los Dodgers, y se fue de 0-5 con un ponche. Tiene 2 hits en 14 turnos desde su llamado.

El 15to jonrón de la temporada del dominicano Teoscar Hernández, ante el derecho Rhett Lowder, llegó después de una base por bolas a Kyle Tucker y puso el marcador 3-0 en la tercera entrada. Lowder (6-11) permitió tres carreras limpias con cinco hits en cinco entradas.