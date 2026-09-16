Avanza Fluminense a semifinales de Libertadores pese a caer ante Platense

El conjunto brasileño aprovechó la ventaja conseguida en la ida y eliminó al equipo argentino

Jugadores del Fluminense celebran al final del encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Platense el martes 15 de septiembre del 2026. (AP Foto/Gustavo Garello)

Jugadores del Fluminense celebran al final del encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Platense el martes 15 de septiembre del 2026. (AP Foto/Gustavo Garello)

CIUDAD DE MÉXICO.- Una oportuna reacción en el segundo tiempo mantuvo con vida a Fluminense, que pese a caer el martes 2-1 en su visita a Platense se convirtió en el primer equipo clasificado a las semifinales de la Copa Libertadores.

Luego de imponerse 2-0 hace una semana en Río de Janeiro, el equipo brasileño pasó apuros en Vicente López, en la zona norte del Gran Buenos Aires, y vio escapar momentáneamente su ventaja con los goles de Guido Mainero a los 30 minutos y Bruno Sepúlveda a los 45+2.

La anotación de Agustín Canobbio a los 57 minutos le permitió a Fluminense, campeón del torneo en 2023, inscribir su nombre entre los cuatro mejores de la actual edición.

El cuadro carioca se medirá en la siguiente fase con el ganador de la llave entre Palmeiras y Liga de Quito, que comanda el Verdao 1-0 y se resolverá el miércoles en Ecuador.

Los otros cruces son Corinthians contra Estudiantes de La Plata (1-1 en la ida) y Flamengo vs. Independiente del Valle (2-0).

Brasil tiene la posibilidad de colocar a cuatro equipos en semifinales y aspira a extender su hegemonía en la competición, que está respaldada por siete títulos consecutivos y haber monopolizado cinco de las últimas seis finales.

En el estadio Ciudad de Vicente López, Platense impuso condiciones en la primera parte, que dominó con una intensa presión y juego por las bandas ante un Fluminense que no pudo contrarrestar las llegadas de su rival.

El primer aviso del Calamar llegó a los 24 minutos con un remate de Ignacio Vázquez, que el arquero Fabio, de 45 años, salvó con una atajada providencial.

A la media hora, el elenco dirigido por Martín Palermo abrió el marcador con una acción que inició Mainero con un centro desde el costado derecho y que él mismo finalizó tras recoger el rebote y marcar con un tiro que se desvió en Hércules y superó a Fabio.

Platense siguió controlando el trámite y Mainero volvió a aparecer en el descuento con un centro preciso que Sepúlveda remató de cabeza en el segundo palo para igualar transitoriamente la eliminatoria de cuartos de final.

La arenga del técnico Marcao en el vestuario le cambió la cara a Fluminense y salió luego de la reanudación con el objetivo de recuperar la delantera.

El Tricolor reaccionó con un contragolpe que inició Canobbio con una recuperación en su propio campo y cristalizó con un disparo cruzado dentro del área, luego de recibir una asistencia de Hulk y dejar atrás la marca de Vázquez.

Fabio, que disputó su partido 120 en la Libertadores, salvó su arco a los 81 minutos al detener con los pies un cabezazo a quemarropa de Vázquez y también evitar el gol en el rebote de Mateo Mendía.

Copa Sudamericana

Vasco da Gama superó la ronda de cuartos de final al doblegar 2-0 a Independiente Santa Fe. Más tarde se jugaba el duelo entre Sao Paulo y Boca Juniors, en donde los brasileños tienen ventaja de 1-0 ante los xeneizes.