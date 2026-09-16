Supera México los 12 mil casos de sarampión y confirma nuevo brote

El epicentro de los contagios sigue concentrado en el estado occidental de Jalisco donde hasta el lunes se habían reportado 6,839 casos confirmados y 10,684 sospechosos. [Agencias]

El epicentro de los contagios sigue concentrado en el estado occidental de Jalisco donde hasta el lunes se habían reportado 6,839 casos confirmados y 10,684 sospechosos. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- Los contagios de sarampión continúan en ascenso en México, que ya acumula para esta semana casi 13,000 casos y se mantiene como el segundo con la mayor cantidad de contagios en las Américas, superado sólo por Guatemala.

Los casos ya rebasan en más de triple los reportados para febrero cuando se confirmaron 3,418 contagios.

Las autoridades sanitarias confirmaron el martes el surgimiento de un brote en el Centro Estatal de Cancerología de la ciudad oriental de Xalapa, estado de Veracruz, donde se detectaron 16 casos, de los cuales 12 corresponden a personal de salud, tres a pacientes y un familiar.

Como consecuencia del brote fallecieron dos personas, entre ellas una paciente de 10 años que se encontraba bajo tratamiento por linfoma no Hodgkin, y un enfermo de 22 años, que aún está pendiente de dictaminación, indicó en un comunicado la Secretaría de Salud federal.

Para atender la situación el secretario de Salud, David Kershenobich, se trasladó el martes a Xalapa para verificar las acciones que se implementando para atender el brote y cortar las cadenas de transmisión.

El epicentro de los contagios sigue concentrado en el estado occidental de Jalisco donde hasta el lunes se habían reportado 6,839 casos confirmados y 10,684 sospechosos.

De acuerdo con cifras de la Organización Panamericana de Salud (OPS) para inicios de mes en la región de las Américas había 52,676 casos confirmados de sarampión procedentes de 17 países y territorios, lo que representa un aumento de 3,8 veces en comparación con el mismo período del año pasado.

A la cabeza en la región está Guatemala con 33,334 casos, seguido de México con12,848, Estados Unidos con 3,134, Perú con 1,997 y Canadá 1,119, que concentran la gran mayoría de los contagios confirmados, indicó la OPS en un comunicado.

En lo que va del año se han reportado en la región 61 fallecidos, de los cuales 41 ocurrieron en Guatemala, 19 en México y uno en Bolivia.