Deja explosión en planta de Veracruz tres personas muertas

El siniestro se registró en un pozo de salmuera con diésel, dentro de una planta de sal en Jáltipan. [Agencias]

El siniestro se registró en un pozo de salmuera con diésel, dentro de una planta de sal en Jáltipan. [Agencias]

XALAPA, México.- Una explosión e incendio en un pozo de salmuera con diésel en una planta de sal del estado mexicano de Veracruz dejó tres muertos y un herido, informaron autoridades estatales el lunes por la noche.

El incidente ocurrió en las instalaciones de la empresa PMV Minera, donde equipos de emergencia mantienen un operativo para controlar el incendio, que aún arde, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Protección Civil estatal. Dichas instalaciones se encuentran en el municipio de Jáltipan, en el sur de este estado limítrofe con el golfo de México, en el oriente del país.

Las autoridades aun no han informado qué causó la explosión en la planta y el posterior incendio, el cual generó una enorme columna de humo, según videos difundidos en redes sociales.

Elementos de Protección Civil, Seguridad Pública, bomberos y servicios de emergencia acudieron al lugar para atender a las víctimas y acordonar el área.

En un reporte preliminar, la Secretaría de Protección Civil de Veracruz indicó que en el incidente perecieron tres personas y otra resultó lesionada, por lo que fue trasladada a un hospital. No se dio a conocer la identidad de las víctimas.

En un comunicado difundido en la red social X, la paraestatal Pemex indicó que la planta no pertenece a la empresa y que está en contacto con las autoridades para dar seguimiento y brindar el apoyo que se requiera.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, dijo previamente que le pidió a Protección Civil estatal atender la emergencia, y solicitó apoyo de las corporaciones de bomberos y auxilio de los municipios de Minatitlán y Coatzacoalcos.

Nahle informó que hospitales de Minatitlán y Coatzacoalcos, y de Pemex, permanecerían disponibles para recibir a quienes requieran atención.