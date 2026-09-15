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Mantiene Betis gran inicio tras vencer al Villarreal

El conjunto sevillano alcanzó 12 puntos e igualó al Real Madrid en la clasificación española

AP

MADRID.- El inicio de cuento de hadas del Betis en la temporada española continuó con una victoria sobre el Villarreal.

El Real Betis doblegó 2-1 en Villarreal para quedar igualado en puntos con el Real Madrid, segundo clasificado, en La Liga.

El triunfo, gracias a los goles de Cucho Hernández y Natan, llegó 10 días después de que derrotara 1-0 al Real Madrid en La Liga, y menos de una semana después de que superara 3-2 al Lille en su primer partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones desde 2005.

El resultado en el Estadio de la Cerámica impulsa al Betis al segundo lugar, empatado con el Madrid con 12 puntos. Barcelona lidera con 15 unidades.

Fue otra noche decepcionante para el equipo local, que todavía no gana esta temporada y está tercero por la cola con dos puntos en cinco partidos.

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