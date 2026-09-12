Fuga en ducto de Pemex provoca nuevo derrame de petróleo

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Una fuga en un ducto submarino de la paraestatal Petróleos Mexicanos provocó un nuevo derrame de crudo en el golfo de México, 46 millas náuticas (86 kilómetros) al norte de Ciudad del Carmen, informó el viernes en un comunicado el Observatorio Permanente del Golfo de México, la entidad creada este año por el gobierno mexicano para actuar con rapidez si surgen este tipo de incidentes.

La fuga fue detectada el jueves por la mañana. Cinco embarcaciones, dos aeronaves y 255 marinos fueron desplegados para atender el derrame, pero ni Pemex ni el gobierno mexicano indicaron el tamaño de la mancha.

El viernes por la noche, la petrolera informó en redes sociales que ya había despresurizado el ducto para contener el derrame, al tiempo que trabaja en la recuperación e inspección de la zona y en la reparación del tubo.

Las autoridades indicaron que “es muy poco probable” que la mancha de crudo alcance la costa o alguna área delicada porque, según las observaciones satelitales, se desplaza hacia el oeste, es decir, mar adentro.

Uno de los derrames más recientes ocurrió en febrero, pero la empresa ocultó la fuga y tardó ocho días en cerrar la válvula después de descubrirla. El crudo afectó 630 kilómetros (391 millas) de litorales en los estados de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, y generó más de 900 toneladas de residuos.

Sólo después de que 17 organizaciones ambientalistas acusaran a las autoridades de mentir sobre las causas del derrame, el gobierno reconoció lo ocurrido. Pemex separó del cargo a tres funcionarios.

Con el fin de evitar incidentes similares, el gobierno creó en marzo el Observatorio Permanente del Golfo de México, integrado por la secretaría de Ciencia y otras autoridades, así como por científicos.

Pemex, una empresa que el gobierno ha intentado sacar a flote con fuertes inyecciones de dinero, mantiene una enorme deuda financiera y una infraestructura con problemas constantes, tales como fugas, incendios y robo de combustible. Expertos y grupos ecologistas han insistido en que una de las principales razones es la falta de mantenimiento de toda la red.