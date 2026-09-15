Rompe ‘Widow’s Bay’ récord histórico con 14 premios Emmy

La comedia de terror conquistó mejor serie y múltiples reconocimientos durante su primera temporada

Matthew Rhys posa en la sala de prensa con los premios al mejor actor en una serie limitada, de antología o película para televisión por "The Beast In Me" y al mejor actor en una serie de comedia por "Widow's Bay", durante la 78.ª edición de los premios Emmy, celebrada el lunes 14 de septiembre de 2026 en el JW Marriott de Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Matthew Rhys posa en la sala de prensa con los premios al mejor actor en una serie limitada, de antología o película para televisión por "The Beast In Me" y al mejor actor en una serie de comedia por "Widow's Bay", durante la 78.ª edición de los premios Emmy, celebrada el lunes 14 de septiembre de 2026 en el JW Marriott de Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

LOS ÁNGELES.- “Widow’s Bay” arrasó en los premios Emmy la noche del lunes, al batir un récord para una serie de comedia con 14 galardones, incluidos el de mejor serie de comedia y tres triunfos interpretativos.

La comedia de terror, en su primera temporada, creada por Katie Dippold, sobre una comunidad isleña de Nueva Inglaterra que enfrenta una maldición de siglos de antigüedad, aguó la fiesta de despedida de “Hacks”, que había conseguido la mayor cantidad de nominaciones de comedia de cualquier programa en su quinta y última temporada.

También rompió el récord de comedia establecido el año pasado por “The Studio”, cuando ganó 13.

Su astro Matthew Rhys ganó mejor actor, Stephen Root ganó mejor actor de reparto y Kate O’Flynn ganó mejor actriz de reparto. Dippold ganó por guion.

“The Pitt” ganó el premio Emmy a mejor serie dramática por segundo año consecutivo la noche del lunes, junto con el de mejor actor para su protagonista, Noah Wyle.

La serie de HBO Max sobre 24 horas en la vida de una sala de emergencias, creada por R. Scott Gemmill, ya ha ganado en cada una de sus dos primeras temporadas.

La serie ha buscado fusionar elementos de la televisión de cadena de su apogeo en la década de 1990 con el prestigio de la era del streaming, y eso ha rendido frutos con elogios de la crítica, relevancia cultural y premios como el mayor galardón en la noche más importante de la televisión. Ganó su primer Emmy a mejor drama como una novata emergente y se lleva el segundo como una favorita venerada, superando a otras nominadas como “Pluribus”, “Paradise” y “The Diplomat”.

La comedia de terror de Apple TV “Widow’s Bay” llegó a la noche impulsada por una ola de expectación. Ya había ganado ocho Emmy en una ceremonia anterior y sumó cuatro más, incluidos los de actriz de reparto para la revelación Kate O’Flynn y actor de reparto para Stephen Root.

Rhys ganó igualmente el premio de mejor actor en una serie limitada por “The Beast in Me”, convirtiéndose en el primer hombre en ganar dos categorías de actor protagonista en el mismo año.

“Las celebraciones serán largas, variadas y espero que por momentos salvajes”, dijo Rhys entre bastidores, mientras sostenía ambos Emmy.

También ganó por dirección para Hiro Murai y por guion para su creadora Dippold, quien obtuvo su primer Emmy tras su primera nominación y que antes era más conocida por un viejo tuit viral en el que aparecía vestida como “The Babadook”.

Jean Smart ganó su quinto premio a mejor actriz en una barrida sin precedentes por la quinta y última temporada de “Hacks”. Ningún actor había ganado un Emmy todos los años por una serie que durara más de tres temporadas hasta que ella lo logró el lunes.

“Qué viaje ha sido este”, expresó una Smart emocionada tras recibir una ovación de pie.

Smart, de 75 años, ha ganado ocho Emmy en total en una carrera que ya era más que respetable cuando consiguió su papel definitorio como Deborah Vance, una comediante de stand-up descarada que se enfrenta a la edad, el olvido y el sexismo en la serie de HBO Max.

Wyle ganó el Emmy por la segunda temporada de “The Pitt”, el drama en tiempo real ambientado en una sala de emergencias de HBO Max, por interpretar al doctor Michael “Robby” Robinavitch, un papel que le dio un gran resurgimiento profesional tras protagonizar “ER” en la década de 1990.

“Crecí en LA, soy un chico de Hollywood. Me crié frente a un televisor, y las salas de cine eran mi lugar de culto”, dijo Wyle en su discurso de aceptación. “Esto es todo lo que siempre he querido hacer, y este es el único club al que siempre he querido pertenecer”.

Rhea Seehorn ganó mejor actriz en un drama por interpretar al único personaje central en “Pluribus”, de Apple TV.

La actriz, de 54 años, había sido nominada dos veces sin ganar por su papel revelación en “Better Call Saul”, una serie del creador de “Breaking Bad”, Vince Gilligan, quien puso a Seehorn en el centro de “Pluribus”. Gilligan ganó su quinto Emmy de su carrera por su guion en la serie.

Fue el primer Emmy tanto para O’Flynn como para Root.

Lista completa de ganadores de los Emmy 2026

Serie de comedia

“Widow’s Bay”

Serie de drama

“The Pitt”

Actor, serie de comedia

Matthew Rhys, “Widow’s Bay”

Actriz, serie de comedia

Jean Smart, “Hacks”

Actor, serie de drama

Noah Wyle, “The Pitt”

Actriz, serie de drama

Rhea Seehorn, “Pluribus”

Serie limitada o antológica

“DTF St. Louis”

Actor, serie limitada, antología o película

Matthew Rhys, “The Beast in Me”

Actor de reparto, serie de drama

Tom Pelphrey, “Task”

Actriz de reparto, serie de drama

Allison Janney, “The Diplomat”

Actor de reparto, serie de comedia

Stephen Root, “Widow’s Bay”

Actriz de reparto, serie de comedia

Kate O’Flynn, “Widow’s Bay”

Actriz, serie limitada, antología o película

Sally Field, “Remarkably Bright Creatures”

Reality o competencia

“The Traitors”

Programa de humor y variedades

“The Late Show with Stephen Colbert”

Dirección, serie de drama

Saul Metzstein, “Slow Horses”

Dirección, serie de comedia

Hiro Murai, “Widow’s Bay”

Guion, serie de drama

Vince Gilligan, “Pluribus”

Guion, serie de comedia

Katie Dippold, “Widow’s Bay”