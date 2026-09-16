Colapsan barda y techumbre de vivienda en Los Garza

Protección Civil acordonó el inmueble ante el riesgo de nuevos desprendimientos; no hubo personas lesionadas

NUEVO LAREDO, TAM.- Una barda de concreto y la techumbre del acceso principal de una vivienda colapsaron en el Fraccionamiento Los Garza, en el sector norponiente de esta frontera, sin que se reportaran personas lesionadas.

El incidente ocurrió en un domicilio ubicado en la cuadra 6700 de la calle Tarahumaras, donde elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron tras recibir el reporte sobre el derrumbe de parte de la estructura habitacional.

A su llegada, los cuerpos de emergencia encontraron una pared de concreto y el techo de la entrada completamente colapsados. Ante el riesgo de un nuevo desprendimiento, procedieron a delimitar el área y mantenerla fuera de circulación.

En un primer momento, los elementos llamaron a los habitantes del inmueble para verificar si alguna persona requería auxilio, pero no obtuvieron respuesta.

Posteriormente llegó al sitio Aurora Montoya, residente de la vivienda junto con su esposo, quien explicó a las autoridades que había salido horas antes para realizar unos pagos y fue avisada por vecinos sobre el colapso.

La residente señaló que la estructura ya presentaba condiciones de deterioro y debilidad, situación que, de acuerdo con su declaración, había sido comunicada previamente al propietario del inmueble.

Tras realizar la inspección correspondiente, Protección Civil mantuvo acordonada la zona considerada de riesgo.