Pausará INE actividades por día feriado

El horario habitual de atención es de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, mientras que los sábados el servicio se brinda de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. [Iván Zertuche/Líder Web]

El horario habitual de atención es de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, mientras que los sábados el servicio se brinda de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- El Módulo de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) en Nuevo Laredo, suspenderá sus actividades este miércoles 16 de septiembre, con motivo del día de descanso correspondiente a la conmemoración de la Independencia de México.

De acuerdo con la información emitida por la 01 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Tamaulipas, las actividades serán reanudadas el jueves 17 de septiembre, por lo que los ciudadanos podrán acudir nuevamente para realizar trámites relacionados con su credencial para votar, así como para recoger sus documentos.

El aviso fue emitido por instrucciones del Lic. Manuel Moncada Jr. Fuentes, Vocal Ejecutivo, y del Lic. Gerardo Iván Guzmán Sánchez, encargado de Despacho de la Vocalía del Registro Federal de Electores de la 01 Junta Distrital Ejecutiva.

El horario habitual de atención es de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, mientras que los sábados el servicio se brinda de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

El INE recomendó a los ciudadanos tomar en cuenta la suspensión, para programar sus trámites y evitar contratiempos.