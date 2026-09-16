Reanudará Oficina Fiscal operaciones el jueves 17

La suspensión de labores corresponde al día de descanso establecido con motivo de la celebración del 16 de septiembre. [Iván Zertuche/Líder Web]

La suspensión de labores corresponde al día de descanso establecido con motivo de la celebración del 16 de septiembre. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- La Oficina Fiscal del Estado en Nuevo Laredo suspenderá sus actividades el próximo miércoles 16 de septiembre, con motivo de la conmemoración del aniversario de la Independencia de México, informó su titular, Roque Hernández Reyes.

La suspensión de labores corresponde al día de descanso establecido con motivo de la celebración del 16 de septiembre, por lo que se recomienda a los contribuyentes tomar en cuenta el ajuste de horario para evitar contratiempos al realizar algún trámite.

Las actividades y la atención al público se reanudarán de manera habitual el jueves 17 de septiembre, de acuerdo con la información proporcionada por el jefe de la Oficina Fiscal en Nuevo Laredo.