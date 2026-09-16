Choca adolescente dos vehículos en la Hipódromo

El accidente dejó únicamente daños materiales; paramédicos valoraron a los involucrados y descartaron lesiones

En el percance participó un Ford Focus modelo 2012, conducido por Alexander, de 15 años, quien trasladaba el automóvil para llevarlo a lavar y circulaba de norte a sur. [Carlos Figueroa/Líder Web]

En el percance participó un Ford Focus modelo 2012, conducido por Alexander, de 15 años, quien trasladaba el automóvil para llevarlo a lavar y circulaba de norte a sur. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial registrado en el cruce de las calles Lucio Blanco y Nuevo León, en la colonia Hipódromo, dejó daños materiales en dos vehículos involucrados y un automóvil que se encontraba estacionado, sin que se reportaran personas lesionadas.

En el percance participó un Ford Focus modelo 2012, conducido por Alexander, de 15 años, quien trasladaba el automóvil para llevarlo a lavar y circulaba de norte a sur.

El segundo vehículo fue una Buick Encore modelo 2013, en la que viajaban Daniel, de 34 años, y su hermano Javier, de 29. De acuerdo con la información recabada en el lugar, ambos circulaban de poniente a oriente por la calle Nuevo León, considerada vía libre, con dirección al cruce con Lucio Blanco.

Tras el impacto, un Chevrolet Malibu de color blanco que se encontraba estacionado también resultó con daños.

Paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para valorar a los involucrados. Después de la revisión, no se reportaron personas lesionadas.

Agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal tomaron conocimiento del accidente y realizaron el peritaje correspondiente para determinar cómo ocurrió el percance y deslindar responsabilidades.

Finalmente, los vehículos involucrados fueron trasladados al corralón mientras continúan las diligencias relacionadas con el accidente.