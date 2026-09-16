Cerrarán bancos este miércoles 16 de septiembre

Con motivo de la conmemoración del Día de la Independencia de México

Aunque no habrá atención presencial en las sucursales, los usuarios podrán realizar diversas operaciones mediante los servicios de banca electrónica. [Archivo/Líder Web]

Aunque no habrá atención presencial en las sucursales, los usuarios podrán realizar diversas operaciones mediante los servicios de banca electrónica. [Archivo/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- Según el calendario de días feriados de la Asociación de Bancos de México, las instituciones bancarias en todo México suspenderán sus actividades este miércoles 16 de septiembre de 2026, con motivo de la conmemoración del Día de la Independencia de México, por lo que las sucursales permanecerán cerradas durante esta jornada considerada como día inhábil bancario.

Aunque no habrá atención presencial en las sucursales, los usuarios podrán realizar diversas operaciones mediante los servicios de banca electrónica, aplicaciones móviles, cajeros automáticos y pagos con tarjetas, los cuales continuarán disponibles de acuerdo con la operación de cada institución.

En el caso de los cajeros automáticos, estos permanecerán habilitados para realizar disposiciones de efectivo y otras operaciones disponibles, asimismo, algunas tiendas y establecimientos que funcionan como corresponsales bancarios podrían mantener sus servicios, dependiendo de sus horarios y condiciones de operación.

Por ello, se recomienda a los usuarios que requieran realizar algún trámite presencial acudir a su sucursal bancaria con anticipación o programar sus operaciones para el siguiente día hábil, a fin de evitar contratiempos durante el descanso correspondiente al 16 de septiembre.