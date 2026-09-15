Madre e hijo resultan lesionados tras incendio de vivienda en la Cavazos Lerma

Martín, de 27 años, y María de los Ángeles, de 57, sufrieron quemaduras y fueron trasladados al Hospital General para recibir atención médica

De acuerdo con el reporte, Martín presentó quemaduras de primero y segundo grado en gran parte del cuerpo, por lo que requirió traslado para su valoración y tratamiento. [Carlos Figueroa/Líder Web]

De acuerdo con el reporte, Martín presentó quemaduras de primero y segundo grado en gran parte del cuerpo, por lo que requirió traslado para su valoración y tratamiento. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Madre e hijo resultaron lesionados tras registrarse un incendio en una vivienda ubicada en la calle Río Bravo 7414, de la colonia Cavazos Lerma, donde elementos de Protección Civil y Bomberos realizaron labores para controlar y sofocar las llamas.

En el siniestro resultaron afectados Martín, de 27 años, de capacidades diferentes, y su madre, María de los Ángeles, de 57 años. Ambos fueron atendidos por paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos y posteriormente trasladados al Hospital General-IMSS Bienestar para recibir atención médica.

De acuerdo con el reporte, Martín presentó quemaduras de primero y segundo grado en gran parte del cuerpo, por lo que requirió traslado para su valoración y tratamiento.

Su madre, María de los Ángeles, sufrió quemaduras de primer grado en el brazo derecho, cuello y espalda, por lo que también fue llevada al hospital.

Elementos de Protección Civil y Bomberos intervinieron para controlar el incendio y evitar que las llamas continuaran afectando el inmueble.

De manera preliminar, se presume que el incendio pudo haberse originado por un corto circuito; sin embargo, corresponderá a las autoridades determinar las causas del siniestro mediante la revisión correspondiente.

Las autoridades atendieron la emergencia y realizaron las labores necesarias para controlar el fuego y brindar atención a las personas lesionadas.