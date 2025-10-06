AMD suministrará chips a OpenAI y ofrece venderle hasta 10% de participación

El acuerdo incluye seis gigavatios de potencia para infraestructura de IA avanzada y consolida a AMD como aliado clave en la expansión tecnológica del creador de ChatGPT

El logotipo de OpenAI aparece en un teléfono móvil frente a una pantalla de computadora con datos binarios aleatorios, el 9 de marzo de 2023, en Boston. (AP Foto/Michael Dwyer/Archivo)

El logotipo de OpenAI aparece en un teléfono móvil frente a una pantalla de computadora con datos binarios aleatorios, el 9 de marzo de 2023, en Boston. (AP Foto/Michael Dwyer/Archivo)

CIUDAD DE MÉXICO.- El fabricante de semiconductores AMD suministrará sus chips a la empresa de inteligencia artificial OpenAI como parte de un acuerdo para colaborar en la construcción de infraestructura de inteligencia artificial, anunciaron las empresas el lunes.

OpenAI también obtendrá la opción de comprar hasta un 10% de participación en AMD, según un comunicado conjunto que anuncia el trato. Es el acuerdo más reciente del creador de ChatGPT cuando se apresura a reforzar sus recursos de computación de IA.

Según los términos del acuerdo, OpenAI comprará la última versión de los chips gráficos de alto rendimiento de la empresa, el Instinct MI450, que se espera debute el próximo año.

El acuerdo contempla el suministro de seis gigavatios de potencia de cálculo para la infraestructura de IA de “próxima generación” de OpenAI, con el primer lote de chips por valor de un gigavatio que se desplegará en la segunda mitad de 2026.

AMD también emitió a OpenAI una opción que permite a la empresa de IA comprar hasta 160 millones de acciones comunes de AMD. Eso equivale a aproximadamente el 10% del fabricante de chips basado en los 1.600 millones de acciones en circulación de AMD. La opción se consolidará en función de dos hitos relacionados con la cantidad de potencia de cálculo desplegada, así como “objetivos de precio de las acciones” no especificados.

Las acciones de AMD subieron un 25% antes de la apertura del mercado el lunes. Las acciones de Nvidia, que han establecido repetidamente nuevos máximos históricos este año, cayeron ligeramente.

“Esta asociación es un paso importante para construir la capacidad de cómputo necesaria para alcanzar el pleno potencial de la IA”, dijo Sam Altman, director general de OpenAI, en un comunicado de prensa. “El liderazgo de AMD en chips de alto rendimiento nos permitirá acelerar el progreso y llevar los beneficios de la IA avanzada a todos más rápidamente”.

El acuerdo supone un impulso para AMD, con sede en Santa Clara, California, que ha quedado rezagada tras su rival Nvidia. Pero también insinúa el deseo de OpenAI de diversificar su cadena de suministro lejos del dominio de Nvidia. El auge de la IA ha impulsado la demanda de las tarjetas gráficas de Nvidia, haciendo que sus acciones se disparen y convirtiéndola en la empresa más valiosa del mundo.

El mes pasado, OpenAI y Nvidia anunciaron una asociación de 100.000 millones de dólares que añadirá al menos 10 gigavatios de potencia de cálculo de centros de datos. OpenAI y sus socios ya han instalado cientos de GB200 de Nvidia, un alto rack de computación que contiene docenas de chips de IA especializados dentro de él, en el campus de centros de datos insignia Stargate en construcción en Abilene, Texas.

Los analistas de Barclays dijeron en una nota a los inversores el lunes que el acuerdo de AMD de OpenAI se trata menos de quitarle participación a Nvidia que de una señal de cuánta computación se necesita para satisfacer la demanda de IA.

“Nos damos cuenta de que habrá retrasos con estos acuerdos, y que la infraestructura requerida en gran medida no existe hoy, pero nuevamente destacamos esto como una prueba de que el ecosistema está desesperado por más capacidad de cómputo”, escribieron los analistas de Barclays.