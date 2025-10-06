El Dólar
Cautiva Argelia Fragoso al público neolaredense en el XXXII Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano

Deleitó al público en el Teatro Principal del Centro Cultural

Fragoso conquistó al público neolaredense, que la despidió con una ovación de pie como muestra de admiración y cariño. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Nuevo Laredo vivió una noche llena de arte y emociones con la presentación de la reconocida cantante cubana Argelia Fragoso, quien deleitó al público en el Teatro Principal del Centro Cultural dentro del marco del XXXII Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano.

Con su inconfundible voz y una interpretación cargada de sentimiento, Fragoso conquistó al público neolaredense, que la despidió con una ovación de pie como muestra de admiración y cariño.

El evento formó parte de la amplia programación cultural que este importante festival ofrece en distintas sedes de Tamaulipas, con el objetivo de acercar la música, el arte y la cultura a toda la ciudadanía.

El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo agradeció la entusiasta participación del público e invitó a la comunidad a seguir disfrutando de las próximas presentaciones que continuarán llenando de talento y cultura los escenarios locales.

