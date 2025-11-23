Vive Plaza Juárez una tarde de música, danza y tradición en el Centro Histórico

La actividad, que tuvo una notable afluencia, dio vida al Centro Histórico. | AGENCIAS

Nuevo Laredo, Tam.- La Plaza Juárez se llenó de música, color y tradición durante la tarde del 21 de noviembre, cuando decenas de familias acudieron al evento cultural organizado por la Dirección de Arte y Cultura.

La actividad, que tuvo una notable afluencia, dio vida al Centro Histórico y se convirtió en un punto de encuentro para celebrar el talento local y las expresiones artísticas que distinguen a la ciudad.

Desde las primeras interpretaciones, el público disfrutó de un ambiente festivo en el que la danza y la música fueron protagonistas. El Grupo Folclórico Cuatlicue abrió el programa con una presentación llena de energía y raíces mexicanas, seguida por las interpretaciones de Jaime Treviño y Rammcell Sandoval, quienes aportaron su estilo particular y conectaron con los asistentes.

La participación del Grupo de Danza Moderna del Cobat 01 dio un toque contemporáneo a la jornada, mientras que Emiliano Ortega y Kevin Castorena ofrecieron un cierre cálido que mantuvo al público atento hasta el último momento.

El evento logró reunir a personas de todas las edades, fortaleciendo el sentido de comunidad y demostrando el interés de la ciudadanía por actividades que promueven la cultura y el esparcimiento.

La tarde concluyó con un ambiente de convivencia que reflejó el compromiso del Gobierno Municipal por seguir impulsando espacios que celebran las tradiciones y fomentan la participación de la gente en la vida cultural de Nuevo Laredo.