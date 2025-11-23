El Dólar
Provoca descompensación de conductor carambola de cuatro vehículos en cruce del Infonavit

El automovilista, afectado por un episodio arterial, generó impacto en cadena sin dejar personas lesionadas

Los conductores afectados fueron revisados en el lugar y ninguno resultó con lesiones. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un episodio de salud sufrido por un automovilista desencadenó un choque por alcance que involucró a cuatro vehículos en el concurrido cruce de Pedro Pérez Ibarra y Tecnológico, en la colonia Infonavit, situación que evidenció los riesgos de conducir con una condición médica no controlada.

De acuerdo con el informe de las autoridades, el responsable del percance fue Martín, de 61 años, empleado de intendencia del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas (COBAT), quien manejaba un Mitsubishi Lancer 2007 de poniente a oriente. Antes de llegar al semáforo, el conductor sufrió una descompensación arterial que le provocó un breve desvanecimiento y la pérdida momentánea del control del vehículo.

El automóvil terminó impactando por alcance a un Chevrolet Beat 2020, conducido por Alejandro, de 62 años, el cual fue proyectado hacia adelante, generando una carambola que alcanzó a una Jeep Liberty 2003, manejada por Julio, de 63 años, y a un Nissan Versa 2022, tripulado por Sofía, de 28 años.

La circulación en la zona se vio afectada durante varios minutos por la presencia de unidades dañadas y la llegada de cuerpos de emergencia. Paramédicos de Protección Civil y Bomberos atendieron a Martín, quien presentó síntomas derivados de la descompensación arterial, aunque tras la valoración se determinó que no requería traslado a un hospital.

Los conductores afectados fueron revisados en el lugar y ninguno resultó con lesiones. Agentes de Tránsito y Vialidad realizaron el peritaje para documentar la secuencia del choque y deslindar responsabilidades.

Autoridades reiteraron la importancia de que los automovilistas con padecimientos crónicos o episodios de salud recientes eviten conducir hasta contar con valoración médica, a fin de prevenir riesgos tanto para ellos como para otros usuarios de la vía pública.

