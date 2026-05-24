Fortalece Municipio al sector ganadero

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de las acciones para impulsar el desarrollo del campo y fortalecer a los sectores productivos de la ciudad, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, encabezado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, llevó a cabo el programa “Mineraliza tu Ganado”, una iniciativa enfocada en apoyar directamente a pequeños y medianos productores ganaderos de la región.

A través de la Dirección de Desarrollo Rural, se realizó la entrega de más de 30 toneladas de minerales en beneficio de alrededor de 70 productores bovinos, con el objetivo de mejorar la alimentación, salud y productividad del ganado, contribuyendo así al crecimiento de la actividad ganadera en Nuevo Laredo.

Durante la actividad, desarrollada en el Centro Cultural, las y los asistentes también participaron en una plática informativa sobre el uso adecuado de sales minerales y su aprovechamiento para elevar el rendimiento del hato ganadero, brindando herramientas y conocimientos que fortalecen la competitividad del sector.

La administración municipal ha mantenido un respaldo constante al campo neolaredense mediante diversos programas, apoyos e iniciativas dirigidas a productores rurales, refrendando el compromiso de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas con el fortalecimiento de la ganadería y el desarrollo económico de las familias que dependen de esta actividad productiva.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal continúa consolidando políticas públicas que impulsan el desarrollo rural, generan mejores condiciones para el sector agropecuario y fortalecen la economía local de Nuevo Laredo.