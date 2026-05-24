Destaca Prepa Municipal en Interpreparatorias 2026

Nuevo Laredo, Tam.- El impulso que el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo ha brindado a la educación media superior continúa reflejándose en resultados académicos de alto nivel. Gracias al fortalecimiento permanente a las preparatorias municipales promovido por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, la Preparatoria Municipal “Elena Poniatowska” se consolidó como la gran ganadora del Evento de Ciencias Interpreparatorias 2026, organizado por el Tecnológico Nacional de México campus Nuevo Laredo.

El desempeño de las y los estudiantes confirmó el fortalecimiento académico de esta institución municipal, que tuvo una destacada participación en distintas disciplinas científicas y de conocimiento, reflejando el respaldo institucional, las herramientas educativas impulsadas por el Gobierno Municipal y el esfuerzo diario de las juventudes neolaredenses junto a sus docentes.

“La educación es la mejor inversión que podemos hacer por el futuro de Nuevo Laredo; estos logros son muestra del enorme talento de nuestras y nuestros jóvenes y del compromiso que tenemos como gobierno de seguir fortaleciendo las preparatorias municipales para que cuenten con más oportunidades de desarrollo y éxito”, expresó la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

En esta competencia participaron planteles como CBTIS 137, CBTIS 234, CONALEP 246, ICEST, Tecmilenio, Colegio Royal y la Preparatoria Federal por Cooperación “Profr. Juvenal Boone Flores”, entre otras instituciones de nivel medio superior.

Durante la competencia, alumnas y alumnos de la “Elena Poniatowska” obtuvieron importantes reconocimientos en áreas como Física, Química, Matemáticas, Economía y Administración, destacando por su capacidad académica y preparación.

La preparatoria municipal obtuvo primer y segundo lugar en Física B; primer lugar y empate en segundo lugar en Química; segundo y tercer lugar en Economía; segundo y tercer lugar en Matemáticas A; así como tercer lugar en Administración.

El coordinador de Educación Media Superior, profesor Adán Hernández Ríos, reconoció el compromiso de estudiantes, docentes y asesores, además de resaltar el respaldo que el Gobierno Municipal ha brindado para fortalecer la educación en Nuevo Laredo.

Durante la clausura del Interpreparatorias 2026 también se reconoció el talento, disciplina y espíritu académico de las y los jóvenes participantes, en una jornada enfocada en el conocimiento, la ciencia y el desarrollo integral estudiantil.

Con acciones enfocadas en fortalecer la educación media superior, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando oportunidades académicas, infraestructura, programas y apoyos que permitan a las juventudes desarrollar su talento y construir un mejor futuro para Nuevo Laredo.