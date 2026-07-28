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Laredo Fights hace historia en su primera edición: más de 6 mil asistentes y 13 millones de views

Y una cobertura sin precedentes. #LaredoFights @LaredoFights

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Laredo Fights marcó un antes y un después en el entretenimiento de Nuevo Laredo al celebrar con gran éxito su primera edición en el Palenque de Nuevo Laredo, consolidándose como el primer evento de este tipo realizado en este recinto y reuniendo a miles de personas en una experiencia que combinó deporte, espectáculo y creadores de contenido.

El evento presentó una cartelera integrada por 11 peleas, en las que participaron 15 creadores de contenido, acompañados por 6 artistas invitados, además de invitados especiales, expositores locales y un ambiente completamente familiar.

Durante la jornada se vivieron enfrentamientos que generaron gran expectativa y conversación en redes sociales, convirtiendo a Laredo Fights en uno de los eventos más comentados del año.

Resultados destacados

* Más de 6,000 asistentes en el Palenque de Nuevo Laredo.
* Más de 9,000 usuarios conectados durante la transmisión en vivo.
* Más de 45 medios de comunicación realizaron cobertura del evento.
* Se reunieron más de 50 influencers y creadores de contenido en un mismo lugar.
* Se habilitó la Sala de Despecho más grande, con la participación de más de 6,000 personas.
* El impacto digital superó 13 millones de visualizaciones en redes sociales.
* Participación de 6 artistas especiales, 15 creadores de contenido, 20 influencers, expositores locales e invitados sorpresa.

Cartelera Oficial

* La Toñis vs Descarado Medina
* Nohelia Prado vs Karla Bárcenas
* Arturo Baby vs Cruz A.G.
* Lord Aguas vs Dora
* Deborah Livas vs La Kirrina
* Lenny Cortez vs Lady Aguas
* Gastón Herrera vs Jonathan Huerta
* Haydee Prado vs Elena Pulido
* Peleas sorpresa y encuentros especiales.

Laredo Fights nació con el objetivo de ofrecer una plataforma de entretenimiento innovadora, impulsando el talento local y nacional, fomentando la convivencia familiar y generando un impacto positivo mediante la participación de creadores de contenido, artistas y medios de comunicación.

La respuesta del público, patrocinadores, participantes y comunidad digital demuestra que existe un gran interés por este formato, sentando las bases para futuras ediciones con una proyección aún mayor.

La organización agradece a todos los asistentes, peleadores, artistas, creadores de contenido, patrocinadores, medios de comunicación, equipo de producción y colaboradores que hicieron posible este histórico evento.

Laredo Fights reafirma su compromiso de seguir creando experiencias de alto impacto para Nuevo Laredo y la región, impulsando proyectos innovadores que unan el deporte, el entretenimiento y la comunidad.

#LaredoFights
@LaredoFights

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