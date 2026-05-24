Como logra un ascenso sorprendente y va a la Liga de Campeones

Jesús Rodríguez Caraballo, de Como, celebra durante el partido de fútbol de la Serie A entre Cremonese y Como, el domingo 24 de mayo de 2026, en Cremona Italia. (Alberto Mariani/LaPresse via AP)

Jesús Rodríguez Caraballo, de Como, celebra durante el partido de fútbol de la Serie A entre Cremonese y Como, el domingo 24 de mayo de 2026, en Cremona Italia. (Alberto Mariani/LaPresse via AP)

MILÁN (AP) — El notable ascenso del Como continuó el domingo, cuando el equipo de Cesc Fàbregas se clasificó para la Liga de Campeones junto con la Roma en la última jornada de la temporada de la Serie A.

El AC Milan y la Juventus se quedaron fuera, mientras que el Cremonese descendió.

El Como, que nunca participó en ninguna competición europea en sus 119 años de historia, jugaba en la cuarta división del fútbol italiano hace apenas siete años.

Cuatro equipos peleaban por los dos últimos boletos para la Liga de Campeones en la última fecha del campeonato italiano.

El Milan y la Roma estaban en la pole, ya que ocupaban el tercer y el cuarto puesto. Estaban igualados en puntos, dos por encima del Como y la Juventus.

Mientras la Roma logró ganar 2-0 como visitante ante el ya descendido Hellas Verona el domingo, el Milan perdió 2-1 en casa frente al Cagliari. Eso permitió que el Como, que goleó 4-1 al Cremonese, superara a los Rossoneri.

La Roma terminó la temporada en el tercer lugar, dos puntos por encima del Como, que se quedó con el cuarto puesto y un lugar en la competición de clubes de élite de Europa.

El Como no podía ser superado por la Juventus. El partido de los Bianconeri comenzó con una hora de retraso por incidentes con aficionados, pero una victoria dejaría a ambos equipos igualados en puntos, con el Como por encima de la Juventus gracias a un mejor registro en los enfrentamientos directos.

El Milan —que fue abucheado con fuerza al final de su partido— terminó la temporada un punto por debajo del Como y podría acabar sexto dependiendo del resultado de la Juve.

El Como, con sede a orillas del lago homónimo en el norte de Italia, ha progresado rápidamente desde que los hermanos multimillonarios indonesios del tabaco Robert Budi Hartono y Michael Bambang Hartono compraron el club en 2019, cuando estaba en la Serie D.

La Liga de Campeones podría ser suficiente para mantener a Fàbregas en el club, ya que, según se informa, equipos más grandes de toda Europa están interesados en el entrenador de 39 años, quien ha impresionado en su primer cargo como técnico principal.

Lecce a salvo

El Lecce venció 1-0 al Genoa para asegurar su permanencia en la Serie A.

El resultado hizo que el Lecce quedara cuatro puntos por encima del Cremonese, 17mo, que se unirá al Verona y al Pisa en la segunda división la próxima temporada.