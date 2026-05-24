Felix Rosenqvist gana las 500 Millas de Indianápolis

El sueco Felix Rosenqvist conduce en la calificación a las 500 Millas de Indianápolis el domingo 17 de mayo del 2026. (AP Foto/Michael Conroy)

El sueco Felix Rosenqvist conduce en la calificación a las 500 Millas de Indianápolis el domingo 17 de mayo del 2026. (AP Foto/Michael Conroy)

INDIANÁPOLIS (AP) — Felix Rosenqvist se abrió hacia el exterior de David Malukas y luego encontró la manera de superar al piloto del Team Penske para ganar el domingo las 500 Millas de Indianapolis más cerradas de la historia, por un margen de 0,0233 segundos.

Malukas parecía estar en posición de ganar cuando superó al líder de la carrera, Marcus Armstrong, tras el reinicio final con una vuelta por delante. En ese momento, Rosenqvist y Armstrong, compañeros de equipo en Meyer Shank Racing, luchaban rueda a rueda por la recta trasera y a través de la cuarta y última curva.

Pero Rosenqvist tuvo la potencia justa para despegarse de Armstrong y colarse detrás de Malukas antes de realizar el decisivo adelantamiento por el exterior en los últimos 15 metros.

El final más cerrado anterior se produjo en 1992, cuando Al Unser Jr. venció a Scott Goodyear sobre el “yard of bricks” por 0,043 segundos.

Fue la segunda victoria de Rosenqvist en 120 carreras de IndyCar, y llega después del reciente nacimiento de su primer hijo. Es el tercer piloto sueco en ganar la carrera, uniéndose a Kenny Brack y Marcus Ericsson .

El desenlace salvaje comenzó con una bandera roja que ondeó cuando faltaban siete vueltas debido a un escalofriante accidente en el que se vio involucrado el novato de las 500 de Indy Caio Collet, con llamas saliendo del costado de su auto mientras derrapaba hasta detenerse en el césped.

Cuando se reanudó la carrera tras un retraso de 10 minutos, Armstrong y Malukas aceleraron y superaron a los dos primeros autos —Rosenqvist y el mexicano Pato O’Ward—. Pero con 3 vueltas y media por delante, salió la bandera amarilla por última vez cuando Mick Schumacher, el hijo del siete veces campeón mundial Michael Schumacher, rozó el muro en la Curva 2.

En el reinicio final, la vuelta 200, Malukas se impulsó y superó a Armstrong para tomar el liderato y empezó a despegarse de los dos pilotos de Meyer Shank Racing. Pero Rosenqvist finalmente alcanzó al piloto del Team Penske para ganar la carrera más importante de su carrera en el mismo mes en que se convirtió en padre por primera vez. Malukas dijo que no podía pensar en qué más podría haber hecho para aguantar el liderato.

Mientras Rosneqvist celebraba bebiendo leche y luego derramándosela sobre la cabeza, Malukas fue consolado por su padre en la calle de boxes.

El compañero de equipo de Malukas, Scott McLaughlin, de Nueva Zelanda, fue tercero, y el mejor amigo de Rosenqvist en las carreras, O’Ward, fue cuarto. O’Ward tuvo dos segundos puestos y un tercer lugar en los últimos cuatro años.