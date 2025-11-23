Nieta de JFK revela diagnóstico de cáncer terminal y critica a su primo RFK Jr.

Schlossberg dijo que las políticas que impulsa su primo, el secretario de Salud y Servicios Humanos Robert F. Kennedy Jr., podrían perjudicar a pacientes con cáncer como ella

Tatiana Schlossberg, hija de Caroline Kennedy y Edwin Schlossberg, pronuncia un discurso durante la premiación del John F. Kennedy Profile in Courage Award, en la Biblioteca Presidencial John F. Kennedy, el 29 de octubre de 2023, en Boston. (AP Foto/Steven Senne, Archivo)

WASHINGTON.- La nieta de John F. Kennedy reveló el sábado que padece de cáncer terminal, escribiendo en un ensayo para “The New Yorker” que uno de sus médicos le dijo que podría tener un año más de vida.

Tatiana Schlossberg, hija de la hija de Kennedy, Caroline Kennedy y Edwin Schlossberg, escribió que en mayo de 2024 recibió su diagnóstico, a los 34 años de edad. Después del nacimiento de su segundo hijo, su médico notó que su conteo de glóbulos blancos era elevado. Resultó ser leucemia mieloide aguda con una rara mutación, padecimiento que se observa principalmente en personas mayores, escribió.

Su ensayo fue publicado en el 62º aniversario del asesinato de su abuelo.

Schlossberg, periodista ambiental, escribió que ha pasado por varias rondas de quimioterapia y dos trasplantes de células madre, el primero con células de su hermana y el siguiente proveniente de un donante no relacionado, además de que participó en ensayos clínicos. Durante su más reciente ensayo, escribió que su médico le dijo “podría mantenerme con vida por un año, tal vez”.

Schlossberg dijo que las políticas que impulsa su primo, el secretario de Salud y Servicios Humanos Robert F. Kennedy Jr., podrían perjudicar a pacientes con cáncer como ella. Caroline Kennedy hizo un llamado a los senadores para rechazar la confirmación de RFK Jr.

“Conforme pasaba más y más tiempo de vida bajo el cuidado de médicos, enfermeras e investigadores que se esfuerzan por mejorar la vida de los demás, pude ver cómo Bobby recortó casi 500.000 millones de dólares para la investigación en vacunas de ARNm, tecnología que podría usarse contra ciertos tipos de cáncer”, escribió en el ensayo.

Schlossberg escribió sobre su miedo a que su hija y su hijo no la recuerden. Se siente engañada y triste de no poder seguir viviendo “la maravillosa vida” que tenía con su esposo, George Moran. Aunque sus padres y hermanos intentan ocultarle su dolor, dijo que lo siente todos los días.

“Durante toda mi vida, he tratado de ser buena, de ser una buena estudiante y una buena hermana y una buena hija, y de proteger a mi madre y nunca hacerla enojar o molestar”, escribió. “Ahora he añadido una nueva tragedia a su vida, a la vida de nuestra familia, y no hay nada que pueda hacer para detenerlo”.