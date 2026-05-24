Mantiene UPN inscripciones abiertas

Nuevo Laredo, Tam.- La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 284 mantiene abiertas sus inscripciones para jóvenes egresados de bachillerato interesados en cursar las licenciaturas en Intervención Educativa y Psicología Educativa, informó la directora de la institución, Yolanda Villanueva Hernández.

Además señaló que desde el mes de febrero se ha registrado una importante respuesta, dando como plazo hasta el 31 de mayo, para cerrar las inscripciones.

“Queremos invitar a los jóvenes y maestros interesados a que se acerquen a la Universidad Pedagógica Nacional. Contamos con buenas instalaciones, personal académico preparado y opciones educativas con amplias oportunidades laborales”, expresó Yolanda Villanueva Hernández, directora de la UPN 284.

Villanueva Hernández, destacó que los egresados de ambas licenciaturas tienen la posibilidad de concursar por una plaza en Educación Básica mediante el proceso de admisión de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), y que actualmente 13 alumnos ya aprobaron su examen y cuentan con una plaza asignada, lo que refleja las oportunidades laborales que ofrece la institución a sus estudiantes.

Asimismo, explicó que el campo laboral para los profesionistas en Psicología Educativa e Intervención Educativa es amplio, ya que pueden desempeñarse no solo en escuelas, sino también en empresas, clubes, administraciones públicas y dependencias municipales donde se requiera atención especializada en el área educativa, por lo que las inscripciones permanecerán abiertas hasta finales de mayo y que esperan conformar un cuarto grupo de nuevo ingreso.

En cuanto a la oferta de posgrado, la UPN 284 también lanzó la invitación a docentes en servicio de nivel básico, medio superior y superior para integrarse a las maestrías en Educación Bilingüe, Educación Básica y Educación Media Superior, cuyos cursos iniciarán en septiembre.