Emite SSPT recomendaciones para evitar fraudes mediante llamadas telefónicas

NUEVO LAREDO, TAM.- La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), a través de la Guardia Estatal Cibernética, emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la población para prevenir posibles fraudes y el uso indebido de grabaciones de voz obtenidas durante llamadas telefónicas no solicitadas.

La dependencia exhortó a los ciudadanos a evitar proporcionar información personal, financiera o cualquier dato sensible cuando reciban llamadas de números desconocidos o de procedencia dudosa. Entre las medidas preventivas destaca la recomendación de no responder con un “sí” al contestar una llamada, optando en su lugar por preguntas como “¿Quién llama?” o “¿Cuál es el motivo de la llamada?”, con el fin de reducir riesgos asociados al posible uso indebido de grabaciones de voz.

Asimismo, la Guardia Estatal Cibernética señaló la importancia de colgar de inmediato cuando la conversación genere presión, insistencia o una sensación de urgencia para obtener información personal. También recomendó verificar cualquier solicitud directamente con las instituciones involucradas mediante sus canales oficiales de comunicación.

Las autoridades recordaron que bajo ninguna circunstancia deben compartirse códigos de verificación, contraseñas, datos bancarios o información relacionada con cuentas financieras. Como medida adicional de seguridad, se sugirió activar alertas y notificaciones para monitorear movimientos en cuentas bancarias y detectar oportunamente operaciones no reconocidas.

La SSPT también invitó a la ciudadanía a reportar números telefónicos sospechosos ante las instituciones correspondientes y las autoridades competentes, con el objetivo de contribuir a la prevención de delitos cibernéticos y proteger a más usuarios.

Para recibir orientación o apoyo en temas relacionados con seguridad digital, la Guardia Estatal Cibernética mantiene disponible la línea telefónica 834 318 62 32, extensión 16099.