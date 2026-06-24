El Dólar
Compra:
$16.20
Venta:
$17.40
EN VIVO

Emite SSPT recomendaciones para evitar fraudes mediante llamadas telefónicas

Autoridades alertan sobre posibles usos indebidos de grabaciones de voz y datos personales.

Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), a través de la Guardia Estatal Cibernética, emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la población para prevenir posibles fraudes y el uso indebido de grabaciones de voz obtenidas durante llamadas telefónicas no solicitadas.

La dependencia exhortó a los ciudadanos a evitar proporcionar información personal, financiera o cualquier dato sensible cuando reciban llamadas de números desconocidos o de procedencia dudosa. Entre las medidas preventivas destaca la recomendación de no responder con un “sí” al contestar una llamada, optando en su lugar por preguntas como “¿Quién llama?” o “¿Cuál es el motivo de la llamada?”, con el fin de reducir riesgos asociados al posible uso indebido de grabaciones de voz.

Asimismo, la Guardia Estatal Cibernética señaló la importancia de colgar de inmediato cuando la conversación genere presión, insistencia o una sensación de urgencia para obtener información personal. También recomendó verificar cualquier solicitud directamente con las instituciones involucradas mediante sus canales oficiales de comunicación.

Las autoridades recordaron que bajo ninguna circunstancia deben compartirse códigos de verificación, contraseñas, datos bancarios o información relacionada con cuentas financieras. Como medida adicional de seguridad, se sugirió activar alertas y notificaciones para monitorear movimientos en cuentas bancarias y detectar oportunamente operaciones no reconocidas.

La SSPT también invitó a la ciudadanía a reportar números telefónicos sospechosos ante las instituciones correspondientes y las autoridades competentes, con el objetivo de contribuir a la prevención de delitos cibernéticos y proteger a más usuarios.

Para recibir orientación o apoyo en temas relacionados con seguridad digital, la Guardia Estatal Cibernética mantiene disponible la línea telefónica 834 318 62 32, extensión 16099.

Atropellan a mujer al cruzar avenida fuera de paso peatonal
Derrota Croacia a Panamá y mantiene vivas sus aspiraciones mundialistas

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.