Proyecta Oficina Fiscal ampliar instalaciones este año

Nuevo Laredo, Tam.- Buscando brindar una atención más ágil y cómoda a los contribuyentes, la Oficina Fiscal del Estado en Nuevo Laredo iniciará este año un proyecto de ampliación de sus instalaciones, informó Roque Hernández Reyes, jefe de dicha dependencia estatal.

La obra contempla la construcción de un nuevo espacio destinado exclusivamente al trámite de Licencias de Conducir, lo que permitirá reducir tiempos de espera y optimizar el servicio para los ciudadanos.

“Durante 2025 se realizaron las gestiones necesarias para obtener las autorizaciones estatales y municipales que hicieron posible concretar el proyecto. La ampliación se desarrollará en el área del patio lateral de la dependencia y permitirá separar los trámites de licencias de manejo de otros servicios como tarjetas de circulación, generando una mejor organización y mayor capacidad de atención”, explicó Hernández Reyes.

El funcionario estatal señaló que alrededor de 100 mil contribuyentes acuden cada año a la Oficina Fiscal, por lo que la modernización representa un beneficio significativo tanto para los usuarios como para los trabajadores.

Las nuevas instalaciones incluirán recepción, dos cajas de cobro, sala de espera, áreas para captura de datos y fotografía, además de espacios destinados al personal como comedor, baños y sala de juntas.

La inversión para este proyecto, será financiada de manera conjunta entre el Gobierno del Estado y el Municipio. Cada uno aportando el 50 por ciento de los recursos, quienes impulsaron el proyecto bajo una política de coordinación institucional para mejorar los servicios públicos.

De acuerdo con lo previsto, los trabajos comenzarían en julio y tendrían una duración aproximada de cuatro a cinco meses, con la intención de concluir antes del periodo de mayor afluencia de contribuyentes, que se registra entre enero y abril.

Para concluir Hernández Reyes, aseguró que la atención al público continuará de manera normal durante la construcción y confió en que las nuevas instalaciones contribuirán a elevar la calidad del servicio y fortalecer la recaudación estatal.