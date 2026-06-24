Provoca conductora choque al ignorar luz roja en Perú y López de Lara

NUEVO LAREDO, TAM.- La omisión de una luz roja de semáforo provocó un accidente vial en el crucero de la avenida César López de Lara y la calle Perú, en la colonia Juárez, donde dos vehículos resultaron con daños materiales, informó Tránsito Municipal.

De acuerdo con el peritaje oficial, el percance ocurrió cuando Gabriela T. H., de 25 años, residente de la colonia Granjas Regina, conducía un automóvil Nissan Sentra gris, modelo 2011, de norte a sur sobre la avenida César López de Lara. Al llegar a la intersección, ingresó al crucero sin respetar la señal roja del semáforo.

Como consecuencia, la unidad se impactó contra un Nissan Versa Note blanco, modelo 2014, que era manejado por Lisset O. H., de 28 años, con domicilio en la colonia Palacios. Este vehículo circulaba de oriente a poniente por la calle Perú y contaba con el paso libre al tener luz verde.

Tras el impacto, ambos automóviles quedaron detenidos en medio de la intersección, obstruyendo parcialmente la circulación mientras elementos de Tránsito Municipal realizaban las maniobras necesarias y levantaban el informe correspondiente.

El dictamen de la autoridad vial señala que la responsabilidad del accidente recayó en la conductora del Nissan Sentra, debido a la falta de precaución al no atender la señalización semafórica. Las autoridades confirmaron que el incidente dejó únicamente daños materiales en las unidades involucradas y no se reportaron personas lesionadas.