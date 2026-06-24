Atropellan a mujer al cruzar avenida fuera de paso peatonal

Elementos de tránsito realizaron el peritaje para determinar las circunstancias del hecho y recabar información que permitiera establecer la mecánica del accidente. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Elementos de tránsito realizaron el peritaje para determinar las circunstancias del hecho y recabar información que permitiera establecer la mecánica del accidente. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una mujer fue trasladada a un hospital tras resultar lesionada en un accidente vial registrado la tarde del lunes sobre la avenida Santos Degollado, a la altura de la colonia Guerrero, donde autoridades de tránsito y cuerpos de emergencia atendieron el incidente.

El percance ocurrió en la cuadra 2500 de dicha vialidad, movilizando a paramédicos de Protección Civil y Bomberos, quienes brindaron atención prehospitalaria a María de los Ángeles y posteriormente la trasladaron al hospital del Seguro Social para su valoración médica.

De acuerdo con el reporte elaborado por las autoridades, la mujer intentó cruzar la avenida de poniente a oriente a mitad de cuadra, en un punto no destinado para el paso peatonal. Durante la maniobra fue impactada por un automóvil Nissan Sentra modelo 2012 que circulaba de sur a norte.

La unidad era conducida por Teodoro, de 82 años de edad, quien permaneció en el lugar tras el accidente mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes. Según consta en el informe oficial, el conductor transitaba por la avenida cuando ocurrió el cruce de la peatona.

Elementos de tránsito realizaron el peritaje para determinar las circunstancias del hecho y recabar información que permitiera establecer la mecánica del accidente. Tras la evaluación de los indicios y testimonios, las autoridades concluyeron que la mujer cruzó de manera intempestiva y fuera de una zona habilitada para peatones.

Mientras se efectuaban las labores de auxilio y el levantamiento del reporte, la circulación en el sector se vio momentáneamente afectada. Una vez concluidas las actuaciones de emergencia y tránsito, la vialidad fue restablecida con normalidad.