Derrota Croacia a Panamá y mantiene vivas sus aspiraciones mundialistas

El panameño Carlos Harvey lamenta la derrota de Panamá ante Croacia en el Mundial, el martes 23 de junio de 2026 en Toronto (AP Foto/Olivia White)

El panameño Carlos Harvey lamenta la derrota de Panamá ante Croacia en el Mundial, el martes 23 de junio de 2026 en Toronto (AP Foto/Olivia White)

TORONTO.- Josip Stanišić envió un centro combado directamente al botín de Ante Budimir, quien lo metió en el arco vacío a los 54 minutos, para que Croacia superara el martes 1-0 a Panamá, que siguió sin sumar un solo punto en los mundiales.

Croacia sigue con opciones de clasificarse para la siguiente ronda antes de su tercer y último partido de la fase de grupos contra Ghana el sábado. Panamá, que había caído en su primer encuentro de esta edición mundialista ante los ghaneses con un gol agónico, quedó eliminado tras un nuevo tropiezo.

“Hemos jugado bien, hemos muerto con las botas puestas, con nuestra identidad y lo único que puedo decir es que estoy orgulloso de mis jugadores, han hecho un partidazo”, valoró el técnido hispano-danés de Panamá, Thomas Christiansen. “Hemos jugado de tú a tú contra Croacia, y el fútbol es lo que tiene, una clara que tienen la meten. y la verdad es que no nos generaron demasiado peligro. Creo que fuimos valientes en este partido”.

La selección panameña buscará una misión imposible, conseguir su primer punto en dos participaciones mundialistas, en el último duelo del Grupo L el sábado ante Inglaterra en Nueva Jersey.

“Esto es un Mundial hay que competirlo, hay que vivirlo y disfrutarlo”, enfatizó Christiansen. “Y como dijo Anibal (Godoy, mediocampista) ahí en el centro (de la cancha): oye, si ganamos el partido, nos metemos en la siguiente ronda, así que hay que ir con todo”.

No en realidad. Aunque Panamá derrotara a Inglaterra y Croacia cayera, el resultado directo entre canaleros y balcánicos condenaría a los primeros a hacer maletas.

Tras una primera parte de ritmo lento, Croacia finalmente logró romper la sólida barrera panameña después del descanso, y el suplente Budimir encontró la red tan solo cuatro minutos después de ingresar en la cancha.

Los croatas estuvieron a punto de marcar otro gol tres minutos después, cuando Luka Modric le pasó el balón a Marco Pasalic en un contraataque, pero el portero panameño Orlando Mosquera bloqueó el disparo de Pasalic.

La selección canalera tuvo tres oportunidades consecutivas a los 67 minutos para empatar el partido. En respuesta, el portero croata Dominik Livakovic realizó tres paradas espectaculares, en la tercera de las cuales apenas logró tocar con la mano el balón para enviarlo por encima del travesaño.

El grupo L se decidirá el sábado. Inglaterra y Ghana están empatadas en cuatro puntos, mientras que Croacia suma tres. Ghana y Croacia jugarán también el sábado en Filadelfia.