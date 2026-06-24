Colombia vence 1-0 al Congo para avanzar a octavos en el Mundial

Daniel Muñoz, de la selección de Colombia, festeja tras anotar ante Congo en un duelo del Mundial disputado el martes 23 de junio de 2026 en Guadalajara (AP Foto/Ricardo Mazalan)

Daniel Muñoz, de la selección de Colombia, festeja tras anotar ante Congo en un duelo del Mundial disputado el martes 23 de junio de 2026 en Guadalajara (AP Foto/Ricardo Mazalan)

GUADALAJARA, México (AP) — Colombia se topó repetidamente con la férrea defensa del Congo pero terminó vulnerándola para evitar otra sorpresa por parte de la nación africana, a la que superó el martes por 1-0 para sellar su pasaje a la fase de eliminación directa del Mundial.

Daniel Muñoz anotó a los 76 minutos, cuando la selección cafetera estaba ya exasperada por una gran actuación del portero congoleño Lionel Mpasi, quien tuvo cinco intervenciones sobresalientes en los primeros 20 minutos.

“El juego fue amplio y fue fructífero, se llegó a rematar desde dentro del área muchas veces”, rescató el técnico de la selección colombiana Néstor Lorenzo.

Mpasi no tuvo ninguna oportunidad de detener el zurdazo de Muñoz desde fuera del área, que rebotó en un zaguero, cambiando su trayectoria.

“Esto es de todos, los tres puntos son de todos”, enfatizó Muñoz, quien logró su segundo tanto en el certamen. “Aquí la figura se llama Colombia”.

Congo debutó en su primer Mundial en 52 años el jueves pasado, con un empate 1-1 contra Cristiano Ronaldo y Portugal. Después de que su tremenda resistencia fue quebrada por el gol, los africanos supieron buscar el empate, y pusieron en aprietos al arquero Camilo Vargas, quien debió aportar al menos un par de grandes atajadas.

“Terminamos sufriendo, como corresponde”, reconoció Lorenzo.

Colombia suma ahora seis puntos en dos partidos del Grupo K, dos más que Portugal y cinco más que Congo. El conjunto de Cristiano goleó a Uzbekistán por 5-0 con dos goles de su astro el martes en Houston.

Los dirigidos por el argentino Lorenzo necesitan un empate contra Portugal el sábado para ganar el grupo. Ese resultado también bastaría para clasificar a Portugal a la siguiente ronda.

Colombia ocupa el undécimo puesto del ranking mundial, el tercero mejor entre los equipos sudamericanos, sólo por detrás de Brasil y Argentina.

Los Cafeteros debutaron con una victoria de 3-1 sobre Uzbekistán.