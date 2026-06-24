Inicia Colombia escrutinio final en medio de disputas electorales

Un funcionario electoral traslada bolsas de papeletas de votación tras el recuento oficial de votos, al día siguiente de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el lunes 22 de junio de 2026, en Bogotá, Colombia. (AP Foto/Fernando Vergara)

Un funcionario electoral traslada bolsas de papeletas de votación tras el recuento oficial de votos, al día siguiente de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el lunes 22 de junio de 2026, en Bogotá, Colombia. (AP Foto/Fernando Vergara)

BOGOTÁ.- Colombia inició el martes la fase final del escrutinio que declarará al ganador del ajustado balotaje presidencial en el que, según el conteo preliminar, el conservador Abelardo de la Espriella obtuvo la mayoría de los votos.

El escrutinio nacional está a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE), que consolida las actas y resuelve reclamos. Previamente, jueces realizaron un escrutinio que, según la Registraduría, tuvo una coincidencia de 99,99% con el conteo preliminar.

El presidente del CNE, Cristian Quiroz, instaló el escrutinio en un centro de eventos de Bogotá para “brindar total certeza y transparencia frente a la ciudadanía”.

El conteo preliminar de la Registraduría, encargada de la logística de las elecciones el día de la votación, ubica a De la Espriella con 49,66% de los votos y al progresista Iván Cepeda con 48,70%. La diferencia entre ambos es de más de 250.800 sufragios.

El senador Cepeda, quien ha prometido dar continuidad a la agenda política del presidente saliente Gustavo Petro, no reconoció el resultado del conteo preliminar, y aseguró que los abogados de su partido han hecho reclamos sobre decenas de miles de mesas de votación por presuntas irregularidades.

Durante la campaña, De la Espriella también realizó denuncias de presunta compra de votos y presiones de grupos armados ilegales, supuestamente en favor de Cepeda, en zonas de conflicto armado. En un comunicado el martes, Cepeda rechazó esa “narrativa del llamado ‘voto fusil’ que busca poner en peligro la vida de muchas personas”, especialmente en las regiones rurales.

Estos cuestionamientos, a los que también se sumó Petro, han generado incertidumbre sobre el futuro político de Colombia.

El mandatario insistió el martes en cuestionar el resultado electoral, y planteó en la red social X que la “intervención” del presidente estadounidense Donald Trump —que apoyó a De la Espriella— podría “anular” la elección, sin que eso esté contemplado en las normas colombianas.

Marta Bolivar, apoderada de la coalición Pacto Histórico de Cepeda y Petro, dijo a The Associated Press que los reclamos de esa fuerza se refieren a varias instancias del proceso electoral, desde el conteo de los sufragios hasta presuntas presiones a los votantes y compra de votos.

El Pacto Histórico pidió que se realice un recuento de los votos de los colombianos en el exterior, pero dicha solicitud fue denegada. “Consideramos que es una medida inconstitucional, porque es una función del CNE hacer escrutinio internacional”, expresó Bolívar.

En tanto, De la Espriella se autoproclamó vencedor tras el conteo preliminar, y les pidió a Cepeda y a Petro admitir los resultados. El abogado ya ha sido reconocido como presidente electo por diversos mandatarios, incluidos Trump, el argentino Javier Milei y el panameño José Raúl Mulino, entre otros.

Convencido de su triunfo, De la Espriella emitió el martes un comunicado en el que informó que trabaja en la conformación del gabinete que lo acompañaría a partir del 7 de agosto, cuando el nuevo presidente tomará posesión del cargo.

Por otro lado, también anunció en X que en su gobierno Colombia formaría parte del “Escudo de las Américas”, el nombre que se le dio a una cumbre realizada por Trump en marzo con varios países de América Latina para sumar fuerzas en el combate a los cárteles, a la que Petro no fue invitado.

La Unión Europea no detecta irregularidades

Una misión de la Unión Europea que observó las elecciones presidenciales de Colombia subrayó el martes la transparencia y eficiencia del proceso de recuento de votos.

“Nosotros no hemos observado ninguna irregularidad… y hasta donde nosotros hemos observado, la legislación colombiana se ha seguido”, aseguró a la prensa el jefe de la misión, Esteban González Pons.

Sobre los cuestionamientos de Petro, que incluyen el software utilizado en la jornada electoral, González se mostró sorprendido de que el presidente saliente sea quien “denuncie irregularidades que los candidatos no han denunciado… parece ocioso recordarlo, pero él no es un candidato”.

La misión también está observando el proceso de recuento y publicará un informe final en septiembre.

Por su parte, el Centro Carter felicitó el martes a Colombia por llevar a cabo elecciones “bien organizadas”, e indicó que su sistema de gestión de resultados fue “confiable, transparente y plenamente trazable”, según detalló en un comunicado.

Sin embargo, indicó que el CNE —que declarará al ganador de los comicios— se enfrenta a desafíos para generar “confianza pública”, ya que sus miembros son designados por el Congreso de acuerdo a su filiación política.

En su declaración preliminar, los expertos del Centro Carter resaltaron que el balotaje se desarrolló en un “clima político altamente polarizado”, en medio de acusaciones mutuas de los candidatos que acabaron por eclipsar el debate sobre sus propuestas.