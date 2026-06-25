Sacude sismo de magnitud 5.6 el norte de California

El movimiento telúrico ocurrió a las 8:10 de la mañana (hora local) y tuvo su epicentro a unos 11 kilómetros al norte de Redwood Valley, en el condado de Mendocino, una zona ubicada al norte de San Francisco. [Agencias]

El movimiento telúrico ocurrió a las 8:10 de la mañana (hora local) y tuvo su epicentro a unos 11 kilómetros al norte de Redwood Valley, en el condado de Mendocino, una zona ubicada al norte de San Francisco. [Agencias]

SAN FRANCISCO.- Una zona rural del norte de California experimentó la mañana del miércoles su sismo más fuerte desde 1940, el cual causó algunas lesiones pero sin que haya informes inmediatos de daños importantes, informaron las autoridades.

El epicentro del sismo, con una magnitud preliminar de 5,6, ocurrió a unos 12 kilómetros (7 millas) al noroeste de la localidad agrícola de Willits, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Se sintió ampliamente, incluso en la ciudad costera de Fort Bragg. El sismo inicial tuvo su centro tierra adentro, a unos 80 kilómetros (50 millas) al este de Fort Bragg a las 8:10 a.m. hora del Pacífico, y el USGS indicó que tuvo una profundidad de 8 kilómetros (5 millas).

La zona del condado Mendocino, salpicada de pequeñas localidades agrícolas, se encuentra a 225 kilómetros (140 millas) al noreste de San Francisco.

Heather Rose, portavoz del condado Mendocino, dijo que los hospitales habían reportado algunos lesionados, pero que no tenía detalles sobre la naturaleza o gravedad de las heridas. Señaló que los funcionarios planean reunirse en las próximas horas del miércoles, cuando podría difundirse más información.

Los cortes de energía afectan a más de 6.000 residentes de seis localidades cerca del epicentro, informó en un comunicado la Oficina Ejecutiva del Condado Mendocino, que también alentó a la gente a mantenerse fuera de las autopistas y carreteras para permitir que las cuadrillas de trabajo inspeccionen en busca de daños y hagan reparaciones.

Brie Leon y sus colegas acababan de abrir el restaurante Club Calpella cuando el edificio empezó a temblar, haciendo vibrar platos y botellas de licor.

“Acababa de encender el letrero de abierto y volví a la cocina, y fue entonces cuando ocurrió”, dijo. “Casi se sintió como si algo hubiera golpeado el edificio”.

El restaurante está en Calpella, California, una localidad a unos 16 kilómetros (10 millas) al sur del epicentro y en una región del condado Mendocino que este año ha sido sacudida por sismos más pequeños.

Este fue el sismo más grande en casi nueve décadas en la región, que no se asienta sobre una falla importante, explicó Lucy Jones, una veterana sismóloga de California.

“La zona no está exenta de sismos, pero por lo general son más pequeños que este”, dijo. Añadió que es probable que haya réplicas, pero que “probablemente serán pocas”.

Otros tres sismos de magnitud inferior a 2,7 se registraron cerca del epicentro en el transcurso de una hora.

Leon narró que el sismo tiró marcos de las paredes y botellas de los estantes en el restaurante y en el almacén de al lado. Ella y otros meseros limpiaron poco después para recibir a los clientes para el desayuno.

“No fue un sismo muy, muy grande, pero las cosas se fueron por todas partes”, afirmó.

Alan Harris y su familia estaban en casa en Kelseyville, a unos 64 kilómetros (40 millas) al sureste del epicentro, cuando él recibió una alerta de sismo en su teléfono celular. Poco después, la casa empezó a temblar.

“Grité de inmediato a mi esposa y mi hija para asegurarme de que se estuvieran sujetando”, dijo Harris. “Fue aterrador. Se podían oír cosas estrellándose, sobre todo en el tercer piso de la casa”.

Una cámara de seguridad dentro de la casa de Harris se sacudió fuertemente cuando ocurrió el sismo. En las imágenes de video se pueden escuchar algunos fuertes choques antes de que Harris grite: “¿Todos están bien?”.

El sismo duró solo unos 30 segundos. Varias fotos enmarcadas cayeron de las paredes y un monitor de computadora se volcó, dijo Harris. Añadió que nada parecía estar muy dañado, y que no encontró daños estructurales en la casa.

Se enviaron casi 657.000 alertas tempranas de sismo mediante la aplicación MyShake en todo el norte de California, informó la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California. La agencia no había recibido informes de daños o lesiones, pero estaba coordinando con las autoridades para evaluar los impactos, señaló en un comunicado.

Cientos de miles de personas más recibieron alertas a través de otros sistemas de alerta de seguridad pública, pero esas cifras no se han totalizado, dijo Robert de Groot, científico del equipo de operaciones de ShakeAlert.

“Las entregas de alertas para esto van a estar muy por encima de un millón”, dijo Groot.