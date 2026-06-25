Guillermo Ochoa hace historia y se suma a leyendas como Messi y Cristiano

El arquero mexicano disputó su sexto Mundial y recibió una emotiva ovación en el Azteca

Guillermo Ochoa, arquero de México, es lanzado por los aires por sus compañeros tras la victoria sobre Chequia en el Mundial, el miércoles 24 de junio de 2026 (AP Photo/Natacha Pisarenko )

Guillermo Ochoa, arquero de México, es lanzado por los aires por sus compañeros tras la victoria sobre Chequia en el Mundial, el miércoles 24 de junio de 2026 (AP Photo/Natacha Pisarenko )

CIUDAD DE MÉXICO.- El arquero mexicano Guillermo Ochoa grabó su nombre junto al de leyendas del Mundial como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, aunque con una pequeña salvedad.

A sus 40 años, “Memo” Ochoa no fue designado por el técnico Javier Aguirre para atajar de inicio por México contra la República Checa tras pasar los dos primeros partidos del Tri en el banquillo.

Sin embargo, Ochoa ingresó como sustituto a los 77 minutos, cuando México disfrutaba ya una ventaja de 2-0 ante los checos. Y de un despeje suyo nació la jugada que derivó en el tanto de Álvaro Fidalgo para el 3-0 en los descuentos.

“Cuando entré me pasaron por la cabeza muchos años, muchas historias, mi primer partido aquí en esta portería, levantar trofeos aquí con mi club”, dijo el guardameta surgido en el América, que tiene su casa en el Estadio Azteca de la capital mexicana. “Recordé momentos de mundiales, el cariño de la gente”.

Muchos interpretan su presencia en el tercero y último compromiso de la fase de grupos como una despedida, ya que el propio portero anunció su retiro del combinado nacional una vez terminado el torneo.

México aseguró de antemano la clasificación a la siguiente ronda como primero del Grupo A. En estas condiciones, la ocasión parecía propicia para que Aguirre diera minutos al veterano en vez de Raúl “Tala” Rangel, el actual titular.

Su ingreso en sustitución de Rangel desató una ovación prácticamente tan atronadora como la de los goles.

“Es un idolo para nosotros, nos ha guiado como grupo”, valoró Mateo Chávez, quien consiguió el primer tanto del partido por el Tri.

Si bien Ochoa ha sido convocado a su sexto Mundial, esta es su cuarta aparición en la cancha.

Presenció desde la banca las ediciones de Alemania 2006, cuando fue el tercer portero del equipo y de Sudáfrica 2010, donde sufrió la decepción de la suplencia tras un ciclo como titular en las eliminatorias. Aguirre era también el seleccionador en el Mundial africano.

Pero su desempeño estelar a partir de entonces lo consagró como arquero titular indiscutible del Tri desde Brasil 2014, donde se destacó con atajadas espectaculares para ahogar el grito de gol de estrellas como Neymar, para luego continuar en Rusia 2018 y Qatar 2022.

“Estoy agradecido nada más, con la gente, con los compañeros y con el entrenador por dejarme vivir en este momento”, manifestó Ochoa al borde de las lágrimas.

También Aguirre se mostró conmovido, cuando un periodista televisivo le pidió cuál era su conclusión de la noche triunfal en el Azteca.

“Fue la noche de Memo Ochoa, que se merece todo lo que le pasa”, sentenció.