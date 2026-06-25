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Sacuden dos potentes terremotos a Venezuela y causan derrumbes en Caracas

Las autoridades evaluaban daños mientras alertaban sobre posibles réplicas en varias regiones del país

Personas caminan entre los escombros tras un terremoto en Caracas, Venezuela, el miércoles 24 de junio de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)
AP

CARACAS.- Dos fuertes terremotos sacudieron a Venezuela la tarde del miércoles, provocando el colapso de edificios y viviendas en Caracas, la capital del país sudamericano. Las autoridades no proporcionaron información inmediata sobre personas heridas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que los terremotos tuvieron una magnitud de 7.1 y 7.5 y se produjeron con un minuto de diferencia. El epicentro se situó al oeste de la localidad de Morón, situada en la costa caribeña del país, a unos 168 kilómetros (104 millas) al oeste de la capital, Caracas. El primer terremoto tuvo una profundidad de 13 kilómetros (8 millas), mientras que el segundo registró una profundidad de 10 kms y su epicentro se situó a 16 kilómetros (10 millas) al suroeste de Morón.

Los residentes de la capital salieron de los edificios que se zarandeaban y permanecieron en el exterior, muchos visiblemente conmocionados al ver muros enteros derrumbados, dejando los muebles a la vista desde la calle. También se observaron columnas de polvo en dos barrios normalmente concurridos de la capital.

Los residentes de la capital salieron de los edificios que se zarandeaban y permanecieron en el exterior, muchos visiblemente conmocionados al ver muros enteros derrumbados. [Agencias]

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, informó que el sismo se sintió en varios estados y agregó que en el barrio de Altamira, en Caracas, se registraron situaciones “alarmantes” con viviendas y edificios derrumbados. Instó a la población a permanecer al aire libre, ya que las réplicas podrían causar daños adicionales a algunas estructuras.

El terremoto se sintió en la vecina Colombia, según reportes de los medios.

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