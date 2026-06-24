Triple de Jonathan Araúz le da gran victoria a Tecos sobre Unión Laguna

El turno del panameño en el fondo del 8vo. rollo trajo las carreras que definieron 4-3 el peleado encuentro ante Algodoneros

Nuevo Laredo, Tam.- Fue una noche redonda en la celebración de la fundación de Nuevo Laredo, luego de que Tecos de los Dos Laredos viniera de atrás y venciera en emocionante cierre de encuentro a Algodoneros del Unión Laguna 4 carreras por 3 gracias a triple productor de dos de parte de Jonathan Araúz en el octavo inning.

Además de Araúz, con su cuadrangular 15 del año, Zoilo Almonte se apuntó las otras dos rayitas para la causa Binacional, llegando a 49 carreras impulsadas en el año.

Taylor Williams (1-0, 2.45) fue el vencedor con su relevo del octavo rollo, de cuatro rivales, un imparable y un ponche a sus números. Ryan Hendrix (3, 2.97) consiguió el rescate con ciertas complicaciones, enfrentando a cinco bateadores, de un hit y pasaporte registrado.

La caída fue para Héctor Pérez (1-3, 3.32), quien desperdició oportunidad de salvar al permitir par de anotaciones limpias, con un hit y dos bases por bolas en un tercio de trabajo.

Después de dos outs en el primer inning, Unión Laguna (24-34) abrió la pizarra con doble de Albert Lara por el jardín izquierdo, llevado a la registradora con sencillo de Yadir Drake por el mismo rumbo.

El marcador se amplió a 3 por 0 para la visita en el tercer episodio al aprovechar tercia de errores en la defensiva emplumada.

Edward Olivares comenzaba el ataque con infield hit por la segunda almohadilla, avanzando a la intermedia tras mal tiro del lanzador Daniel Mengden a la base. Sencillo de Albert Lara al bosque izquierdo movía a la antesala a Olivares, y con pifia del patrullero Alejandro Flores, se mandaba a la registradora para la segunda rayita. Lara llegaba al plato vía wild pitch y mal tiro a la antesala de parte del catcher Francisco Córdoba.

Con el cuadrangular 15 de Zoilo Almonte en la temporada, teniendo a Harold Ramírez en base, Tecos (24-34) recortó camino a 3-2 en el fondo de la cuarta entrada.

Fue hasta la octava tanda que vino la reacción de los Dos Laredos para el definitivo 4 por 3. Triple por la raya del bosque derecho de parte de Jonathan Araúz, trajo la carrera de la igualada en los spikes del corredor emergente Ariel Sandoval y la de la ventaja definitiva con José Rodríguez llegando brazos por delante al plato para desatar el júbilo de los más de 4 mil 600 aficionados presentes en el Parque La Junta.

El pitcheo abridor tuvo al local Daniel Mengden (4.0IP, 6H, 2CL, 5K) frente al lagunero Touki Toussaint (6.0IP, 2H, 2CL, 2BB, 9K).

Jonathan Haab (1.0IP, 1BB, 1K), Darío Gardea (1.0IP, 1H, 3K) y Adolfo Ramírez (1.0IP, 2K) se fajaron desde el bullpen fronterizo para evitar daño en el marcador. Por la visita relevaron también Jacob Barnes (1.0IP, 2K, HLD) y Matthew Foster (0.2IP, 1K).

Este jueves 25 de junio en el Uni-Trade Stadium se disputará doble cartelera a partir de las 18 horas (hora Dos Laredos), con Adrian de Horta (0-1, 6.10) y el zurdo Andrew Parrish (2-6, 5.95) como probables abridores para el equipo de la frontera.

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E LAG 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 9 0 TECOS 0 0 0 2 0 0 0 2 x 4 3 5

PG: Taylor Williams (1-0, 2.45); PP: Héctor Pérez (1-3, 3.32); SV: Ryan Hendrix (3, 2.97); HR: Zoilo Almonte 1 (T2L).